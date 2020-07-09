В марте все ученики страны перешли на дистанционное обучение и вместо уроков в классе слушали занятия в ZOOM, делали уроки Всеукраинской школы онлайн и присылали фото выполненных заданий учителям в соцсети. И сценарий дистанционного обучения в будущем для Украины возможен.

Так, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что из-за сложной эпидемической ситуации новый учебный год может начаться в формате смешанного или дистанционного обучения. Зато образовательные эксперты спорят, можно ли в Украине ввести обучение онлайн, пишет Освіторія.

Интересно Дистанционно или в школе: как начнется новый учебный год для учащихся

Поэтому эксперт в сфере детского образования Ирина Зарецкая-Котруце назвала 6 основных преимуществ и недостатков формата дистанционного обучения.

Плюсы дистанционного образования

Возможность подстроить темп обучения под себя

Дома обычно царит предполагаемая и спокойная атмосфера, поэтому ученики вырабатывают собственный ритм и придерживаются его без дополнительных переживаний. Так, кто-то отводит больше времени для решения уравнений по математике, кто-то дольше пишет задания по английскому, а другой – быстро изучает новую тему. Поэтому ритм обучения формирует не школьный звонок и перерывы между уроками, а сам ученик.

Можно выявить слабые стороны ребенка и работать над ними

Родители могут во время онлайн-уроков или работы учащихся на специальных учебных платформах заметить, в каких предметах ребенок ориентируется блестяще, а где есть пробелы. Поэтому они могут над этим больше работать и все исправить.

А еще взрослые могут понаблюдать за своим чадом и определить, насколько внимателен ребенок во время учебы. В этом польза дистанционного обучения, ведь офлайн-обучение не позволяет выявить скрытые проблемы ученика.

Дистанционное образование в школах

Повторение – мать учения

В школе ученикам все время стыдно что-то спросить, когда они не поняли, зато в онлайне с этим проблем нет, ведь ребенок всегда может прослушать урок или его часть еще раз, чтобы закрепить знания. И тесты можно проходить несколько раз, они прекрасно работают на закрепление изученного.

Ученик может всегда вернуться к материалу в онлайн-доступе. Особенно удобно это делать, если эти материалы в виде слайдов, презентаций или в аудиоформате.

Снижение нагрузки

Родители школьников, которые любят подольше поспать, рады от того, что малыша не нужно уговаривать быстрее подняться с постели. Ведь ребенок при дистанционном обучении может проснуться в 8 и сразу через полчаса начать обучение.

Ведь не нужно гладить одежду, собирать рюкзак и обед в школу. "Дистанционка" многие из этих задач снимает, и это снижает уровень физического и психического стресса школьников. А благодаря экономии времени у ребенка появляется свободное время для других занятий.

Навык самообразования

Навык самостоятельного обучения является очень полезным для будущего. Образовательные эксперты убеждены, что в 2030 году процесс обучения станет непрерывным.

И еще один тренд, набирающий обороты – это персональная образовательная траектория. Ведь в интернете есть множество полезных лекций и курсов. Среди них немало бесплатных от ведущих мировых университетов. А также дистанционное обучение позволяет углублять знания в предметах, наиболее интересных детям.

Читайте также Почему школы не готовы перейти на онлайн-обучение с начала осени: основные причины

Оценки теперь объективные

Теперь родители не ссорятся с учителями из-за "сознательного занижения оценок", потому что они не могут предъявить претензии к электронной системе. Проверка знаний стала автоматизированной: ребенок выполняет тесты, а родители могут сразу увидеть результат.

Минусы дистанционного образования

Отсутствие социализации

Многие люди с детства учатся взаимно. То есть взрослеют в обществе, вместе со сверстниками. Это сверхважная составляющая становления для подростков.

В обычной жизни дети учатся командной работе, решению конфликтных ситуаций и эффективному взаимодействию. А в онлайне ученики будто лишены этого.

Гаджетизация жизни

Обычно уроки в школе продолжаются с 8 до 14, а дальше детей ждут кружки или спортивные секции. Но карантин заставил школьников целыми днями просиживать перед мониторами, а это негативно влияет на зрение. Офтальмологи вообще не советуют детям находиться у экранов более 2 часов за сутки.

К тому же после обучения дети часто "переключаются" на развлекательный контент в гаджетах, что еще более вредно. Также дома есть множество отвлекающих факторов: доступ к телевизору, игрушкам, поэтому детям сложно самоорганизоваться.

Дети начали проводить еще больше времени в гаджетах / Фото УП.Життя

Родители – контрол-фрики

Многие современные родители пытаются контролировать каждый шаг ребенка. А на карантине мамы и папы могут еще чаще проверять, в какой последовательности ученик выполняет задание и сразу все проверяют.

Мало практики

Все дети по-разному усваивают информацию. Так, исследования показывают, что большинство детей – кинестетики, которые познают мир через практический опыт. А в онлайне часто не существует практики – одни данные, которые нужно как-то переделать и усвоить. А если что не понятно и переспросить у преподавателя нет возможности, не каждый школьник пойдет сам исследовать тему. Отсюда пробелы в образовании.

Отсутствие взрослого-авторитета и магии учебного процесса

Для эффективного обучения ученикам нужен человек, которому они доверяют и в присутствии которого не боятся сделать ошибку. В школе часто таким человеком является учитель, который создает для детей эффект безопасного пространства, формирует и поддерживает динамику класса.

Зато когда дети сидят в Zoom с выключенным видео, то создать атмосферу доверия очень сложно. Еще хуже, когда связь подвисает и теряются отрывки сказанных учителем фраз.

До сих пор не разработана единая технология перехода из офлайна в онлайн

Большинство учителей до сих пор не знают, как эффективно интегрировать себя в учебный процесс нового формата. Ведь они всю жизнь преподавали только вживую, поэтому к новым реалиям никто не готов. А дети в свою очередь растут в эпоху информационных технологий и им скучно часами слушать преподавателей и записывать конспекты.

Поэтому сейчас мы можем только ждать, пока на государственном уровне введут единую систему с детализированной методологией дистанционного обучения.