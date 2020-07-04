Пандемия коронавируса и введенный из-за этого карантин "оборвал" 2019/2020 учебный год. Дети учились дистанционно из дома. За два месяца должен начаться новый учебный год.

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет убежден, что с 1 сентября дети должны начать обучение в школах. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет вновь дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", – заявил Сергей Шкарлет.

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При этом он не исключает возможности, что придется применять и запасные варианты, которые сейчас разрабатываются.

"Возможно, будет смешанная форма посещения школы – частично офлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить", – отметил глава МОН.

Главной проблемой дистанционного образования Сергей Шкарлет считает социализацию ребенка. В домашних условиях она не происходит. Еще одна проблема – это возможности родителей.

"Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение – будет социальное сиротство", – убежден Сергей Шкарлет.