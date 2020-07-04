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В сети мошенники сливают фейковые ответы на ВНО-2020: как не попасться на крючок
3 июля , 13:32 В сети мошенники сливают фейковые ответы на ВНО-2020: как не попасться на крючок
Вероніка Климська
Вступительная кампания 2020: даты приема документов и условия поступления
25 июня , 17:31 Вступительная кампания 2020: даты приема документов и условия поступления
Ігор Саджениця
Жители Донбасса и дети погибших медиков смогут поступить в вузы без ВНО: решение Рады
14:41, 3 июля Жители Донбасса и дети погибших медиков смогут поступить в вузы без ВНО: решение Рады
ВНО по физике 2020: опубликованы правильные ответы
12:23, 3 июля ВНО по физике 2020: опубликованы правильные ответы
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Аналоги ВНО: как школьники сдают экзамены в разных странах мира
17:08, 2 июля Аналоги ВНО: как школьники сдают экзамены в разных странах мира
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