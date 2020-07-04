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У мережі шахраї зливають фейкові відповіді на ЗНО-2020: як не клюнути на гачок
3 липня , 13:23 У мережі шахраї зливають фейкові відповіді на ЗНО-2020: як не клюнути на гачок
Вероніка Климська
Вступна кампанія 2020: дати прийому документів та умови вступу
25 червня , 17:14 Вступна кампанія 2020: дати прийому документів та умови вступу
Ігор Саджениця
Мешканці Донбасу й діти загиблих медиків зможуть вступити до вишів без ЗНО: рішення Ради
14:35, 3 липня Мешканці Донбасу й діти загиблих медиків зможуть вступити до вишів без ЗНО: рішення Ради
ЗНО з фізики 2020: опубліковані правильні відповіді
12:22, 3 липня ЗНО з фізики 2020: опубліковані правильні відповіді
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Аналоги ЗНО: як школярі складають іспити у різних країнах світу
17:08, 2 липня Аналоги ЗНО: як школярі складають іспити у різних країнах світу
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