Пандемія коронавірусу та запроваджений через це карантин "обірвав" навчальний рік 2019/2020. Діти навчалися дистанційно з дому. За два місяці ж має розпочатися новий навчальний рік.

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет переконаний, що з 1 вересня діти повинні розпочати навчання в школах. Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Я не уявляю собі, яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знов дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі", – заявив Сергій Шкарлет.

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При цьому він не відкидає можливості, що доведеться застосовувати і запасні варіанти, які зараз розробляються.

"Можливо, буде змішана форма відвідування школи – частково офлайн, частково онлайн. Можливо, будуть діти по змінах ходити", – відзначив очільник МОН.

Головною проблемою дистанційної освіти Сергій Шкарлет вважає соціалізацію дитини. У домашніх умовах вона не відбувається. Ще одна проблема – це можливості батьків.

"Якщо в родині один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша шкода, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звісно, батьки повинні сидіти з дитиною, але їм треба ще заробляти на життя. Це є величезна соціальна проблема. Якщо в нас буде тільки дистанційне навчання – буде соціальне сирітство", – переконаний Сергій Шкарлет.