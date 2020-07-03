Жители Донбасса и дети погибших медиков смогут поступить в вузы без ВНО: решение Рады
Верховная Рада 3 июля одобрила изменения в Закон Украины О высшем образовании. Таким образом парламентарии разрешили поступать в высшие учебные заведения детям из оккупированной части Донбасса, а также детям врачей, умерших от коронавирусной инфекции.
Во время пленарного заседания за законопроект проголосовали 310 депутатов. Он под №3734 доступен на сайте Верховной Рады.
Важно На ВНО не смогли попасть большинство выпускников с оккупированного Донбасса
Скандал перед голосованием за закон
Перед голосованием возникли споры между фракцией "Европейской солидарности" и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Фракция "ЕС" требовала голосовать только в первом чтении, поскольку хотели доработки закона. В частности, нардепы хотели включить в закон возможность поступления без ВНО и для детей ветеранов АТО / ООС.
Наконец, председатель парламента Дмитрий Разумков после эмоционального спора с депутатами поставил на голосование закон в нынешнем виде. Его окончательно приняли за основу и в целом.
Смотрите видео спора в парламенте по поводу принятия закона:
Детали законопроекта
- Эти определенные группы абитуриентов смогут поступать во все высшие учебные заведения без сдачи ВНО по государственному заказу.
- Ранее по такому же принципу в вузы могли поступать жители временно оккупированной АР Крым и Севастополя, дети погибших военных, а также участники АТО или ООС.
- Автором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский. Внесение в этот список детей погибших медиков было логичным после того, как их приравняли к ветеранам войны.
- Интересно, что решение по жителям оккупированного Донбасса также частично связано с пандемией коронавируса. Из-за нее у детей с Востока возникли проблемы с попаданием на свободную территорию.
Проблемы со сдачей ВНО 2020: главное
- Они начались прежде всего из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Сперва ВНО переносили, впоследствии дата проведения была непонятной. Даже говорили о полной отмене оценивания.
- Впрочем для детей с оккупированных территорий это стало еще большим испытанием. Сначала были закрыты КПВВ на Донбассе, а потом, когда уже было обусловленное их открытие, боевики передумали.
- Украинский журналист Сергей Гармаш, который родом из ныне оккупированного Донецка, убежден, что боевики прибегли к таким провокациям именно из-за ВНО. Мол, они это делают лишь для того, чтобы дети с ОРДЛО не могли поступить в вузы на свободной территории.