Верховная Рада 3 июля одобрила изменения в Закон Украины О высшем образовании. Таким образом парламентарии разрешили поступать в высшие учебные заведения детям из оккупированной части Донбасса, а также детям врачей, умерших от коронавирусной инфекции.

Во время пленарного заседания за законопроект проголосовали 310 депутатов. Он под №3734 доступен на сайте Верховной Рады.

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Скандал перед голосованием за закон

Перед голосованием возникли споры между фракцией "Европейской солидарности" и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Фракция "ЕС" требовала голосовать только в первом чтении, поскольку хотели доработки закона. В частности, нардепы хотели включить в закон возможность поступления без ВНО и для детей ветеранов АТО / ООС.

Наконец, председатель парламента Дмитрий Разумков после эмоционального спора с депутатами поставил на голосование закон в нынешнем виде. Его окончательно приняли за основу и в целом.

Смотрите видео спора в парламенте по поводу принятия закона:

Детали законопроекта

Эти определенные группы абитуриентов смогут поступать во все высшие учебные заведения без сдачи ВНО по государственному заказу.

Ранее по такому же принципу в вузы могли поступать жители временно оккупированной АР Крым и Севастополя, дети погибших военных, а также участники АТО или ООС.

Автором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский. Внесение в этот список детей погибших медиков было логичным после того, как их приравняли к ветеранам войны.

Интересно, что решение по жителям оккупированного Донбасса также частично связано с пандемией коронавируса. Из-за нее у детей с Востока возникли проблемы с попаданием на свободную территорию.

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