89% выпускников, проживающих на оккупированных территориях Донбасса, не смогли принять участия в ВНО. Они зарегистрировались для теста по математике на 25 июня, однако не смогли пересечь линию разграничения.

Большинство участников ВНО не пересекли линию разграничения

На Донетчине для участия в ВНО зарегистрировались 9 236 человек, из них 25 июня пришли на тестирование 7 116. Однако лишь 59 участников прибыли из оккупированных территорий. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в фейсбуке.

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Еще 459 потенциальных абитуриентов не пересекли линию разграничения.

Участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, имеют возможность перерегистрироваться на дополнительную сессию (в течение 5 дней),

– отметил Кириленко.

Обратите внимание! Дополнительная сессия ВНО состоится с 24 июля по 10 августа.

Инициатива по выпускникам из оккупированного Донбасса

Ранее президент Зеленский предложил, чтобы выпускники с оккупированных Донетчины и Луганщины смогли поступить в высшие учебные заведения на свободной территории. Это должно происходить без сдачи ВНО. Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что соответствующий законопроект в Верховной Раде Украины рассмотрят уже в ближайшее время.

ВНО во время пандемии. Вкратце:

С 25 июня по 17 июля в Украине продолжается основная сессия ВНО. 25 июня участники оценивания сдавали математику.

В условиях пандемии тестирование проводят согласно рекомендациям Минздрава. Отдельно:

участникам ВНО проводят температурный скрининг и выдают маски:

пункты тестирования обеспечили санитайзерами;

парты расположены не менее чем за 1,5 метра друг от друга;

всех работников, которые обеспечивают проведение ВНО, тестировали на коронавирус:

участникам из регионов, пострадавших от непогоды, позволят сдавать тестирование на дополнительной сессии;

тем выпускникам, которые в этом году в вузе не поступают, ВНО разрешили не сдавать.

Основные даты ЗНО-2020 / изображение МОН