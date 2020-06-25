89% випускників, що проживають на окупованих територіях Донбасу, не змогли взяти участі у ЗНО. Вони зареєструвались для тесту з математики на 25 червня, проте не змогли перетнути лінію розмежування.

Більшість учасників ЗНО не перетнули лінію розмежування

На Донеччині для участі у ЗНО зареєструвались 9 236 осіб, з них 25 червня прийшли на тестування 7 116. Проте лише 59 учасників прибули з окупованих територій. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у фейсбуці.

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Ще 459 потенційних абітурієнтів не перетнули лінію розмежування.

Учасники, які не змогли взяти участь у тестуванні через поважні причини, мають змогу перереєструватися на додаткову сесію (протягом 5 днів),

– зазначив Кириленко.

Зверніть увагу! Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 24 липня до 10 серпня.

Ініціатива щодо випускників з окупованого Донбасу

Раніше президент Зеленський запропонував, щоб випускники з окупованих Донеччини й Луганщини змогли вступити у вищі навчальні заклади на вільній території. Це має відбуватись без складання ЗНО. Виконувачка обов'язків міністра освіти й науки Любомира Мандзій заявила, що відповідний законопроєкт у Верховній Раді України розглянуть вже найближчим часом.

ЗНО під час пандемії. Коротко:

З 25 червня по 17 липня в Україні триває основна сесія ЗНО. 25 червня учасники оцінювання складали математику.

В умовах пандемії тестування проводять згідно з рекомендаціями МОЗ. Зокрема:

учасникам ЗНО проводять температурний скринінг та видають маски:

пункти тестування забезпечили санітайзерами;

парти розташовані не менше ніж за 1,5 метра одна від одної;

усіх працівників, які забезпечують проведення ЗНО, тестували на коронавірус:

учасникам з регіонів, постраждалих від негоди, дозволять складати тестування на додатковій сесії;

тим випускникам, які цього року у виші не вступають, ЗНО дозволили не складати.



Основні дати ЗНО-2020 / Зображення МОН