Мешканці Донбасу й діти загиблих медиків зможуть вступити до вишів без ЗНО: рішення Ради

Верховна Рада 3 липня схвалила зміни до закону України про вищу освіту. Таким чином парламентарі дозволили вступати до вищих навчальних закладів дітей з окупованої частини Донбасу, а також дітям лікарів, що померли від коронавірусної інфекції.

Під час пленарного засідання за законопроєкт проголосували 310 депутатів. Він під №3734 доступний на сайті Верховної Ради.

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Деталі законопроєкту

Ці визначенні групи абітурієнтів зможуть вступати до усіх вищих навчальних закладів України без здачі ЗНО за державним замовленням.

Раніше за таким же принципом до вишів могли вступати мешканці тимчасово окупованої АР Крим і Севастополя, діти загиблих військових, а також учасники АТО або ООС.

Автором законопроєкту є Президент України Володимир Зеленський. Внесення до цього списку дітей загиблих медиків було логічним після того, як їх прирівняли до ветеранів війни.

Цікаво, що рішення щодо мешканців окупованого Донбасу також частково пов'язане з пандемією коронавірусу. Через неї у дітей зі Сходу виникли проблеми з потраплянням на вільну територію.

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