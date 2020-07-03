Мешканці Донбасу й діти загиблих медиків зможуть вступити до вишів без ЗНО: рішення Ради
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Верховна Рада 3 липня схвалила зміни до закону України про вищу освіту. Таким чином парламентарі дозволили вступати до вищих навчальних закладів дітей з окупованої частини Донбасу, а також дітям лікарів, що померли від коронавірусної інфекції.
Під час пленарного засідання за законопроєкт проголосували 310 депутатів. Він під №3734 доступний на сайті Верховної Ради.
Важливо На ЗНО не змогли потрапити більшість випускників з окупованого Донбасу
Деталі законопроєкту
- Ці визначенні групи абітурієнтів зможуть вступати до усіх вищих навчальних закладів України без здачі ЗНО за державним замовленням.
- Раніше за таким же принципом до вишів могли вступати мешканці тимчасово окупованої АР Крим і Севастополя, діти загиблих військових, а також учасники АТО або ООС.
- Автором законопроєкту є Президент України Володимир Зеленський. Внесення до цього списку дітей загиблих медиків було логічним після того, як їх прирівняли до ветеранів війни.
- Цікаво, що рішення щодо мешканців окупованого Донбасу також частково пов'язане з пандемією коронавірусу. Через неї у дітей зі Сходу виникли проблеми з потраплянням на вільну територію.
Проблеми зі складанням ЗНО 2020: головне
- Вони почалися насамперед через пандемію коронавірусу й карантинні обмеження. Спершу ЗНО переносили, згодом дата проведення була незрозумілою. Навіть говорили про повне скасування оцінювання.
- Втім для дітей з окупованих територій це стало ще більшим випробуванням. Спершу були закриті КПВВ на Донбасі, а потім, коли вже було домовлене їхнє відкриття, бойовики передумали.
- Український журналіст Сергій Гармаш, який родом з нині окупованого Донецька, переконаний, що бойовики вдалися до таких провокацій саме через ЗНО. Мовляв, вони це роблять лише для того, щоб діти з ОРДЛО не могли вступити до вишів на вільній території.
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