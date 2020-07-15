Министерство образования и науки создало проект об отмене диплома о высшем образовании и присвоении соответствующей квалификации. В частности, диплом могут аннулировать как бакалаврам, так и магистрам.

Данный документ был создан для реализации всех норм Закона "О высшем образовании". Общественное обсуждение относительно него продлится до 14 августа, пишет Педагогическая пресса.

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Причины отмены диплома – если выяснится, что были нарушения при получении высшего образования, в частности речь идет об академической добродетели. Сами же учебные заведения, которые выдали диплом, или их правопреемники смогут аннулировать документ.

Под действие проекта будут попадать работники сферы образования со степенью высшего образования "младший бакалавр", "бакалавр" и "магистр" и присвоение соответствующих квалификаций, принятые вузами.

Кроме того, УВО будут обязаны принять меры по предотвращению и выявлению фактов нарушений норм академической добродетели соискателями при выполнении и защите ими квалификационных работ или сдачи экзаменов.

Результаты проверки возможных нарушений академической добродетели могут быть следующие:

вывод об отсутствии или наличии выявленных фактов нарушений;

отмена принятого решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации;

решение о привлечении лица к одному или нескольким другим видам академической ответственности;

решение об отсутствии оснований для отмены ступени высшего образования.

При аннулировании диплома также будут аннулироваться документы о высшем образовании относительно степеней, полученных на основе аннулированного документа.