В Україні тепер можуть анулювати диплом про вищу освіту: деталі
Міністерство освіти і науки створило проєкт про скасування диплому про вищу освіту та присвоєння відповідної кваліфікації. Зокрема, диплом можуть анулювати як бакалаврам, так і магістрам.
Даний документ створили для реалізації всі норма Закону "Про вищу освіту". Громадське обговорення щодо нього триватиме до 14 серпня, пише Педагогічна преса.
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Причини скасування диплому – якщо з’ясується, що були порушення під час здобуття вищої освіти, зокрема йдеться про академічну доброчесність. Самі ж заклади освіти, які видали диплом, або їх правонаступники зможуть анулювати документ.
Під дію проєкта потраплятимуть освітяни зі ступенем вищої освіти "молодший бакалавр", "бакалавр" і "магістр" та присвоєння відповідних кваліфікацій, прийняті закладами вищої освіти.
Окрім того, ЗВО будуть зобов’язані вжити заходів щодо запобігання та виявлення фактів порушень норм академічної доброчесності здобувачами під час виконання і захисту ними кваліфікаційних робіт чи складання іспитів.
Результати перевірки можливих порушень академічної доброчесності можуть бути такі:
- висновок про відсутність або наявність виявлених фактів порушень;
- скасування прийнятого рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації;
- рішення про притягнення особи до одного чи декількох інших видів академічної відповідальності;
- рішення про відсутність підстав для скасування ступеня вищої освіти.
При анулюванні диплома також анулюватимуться документи про вищу освіту щодо ступенів, отриманих на основі анульованого документа.