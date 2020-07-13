Як відновити втрачений диплом про вищу освіту: пояснення МОН
Іноді люди можуть втратити документ про професійну освіту або додаток до нього через певні життєві обставини. Але не варто через це хвилюватися, адже його можна відновити. Як це зробити – читайте у матеріалі.
Як зазначає директорат профосвіти МОН, перш за все, для цього варто звернутися до закладу, який видав документи, та написати відповідну заяву.
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Якщо професійно-технічний заклад припинив свою діяльність – то необхідно написати заяву до його правонаступника. Інформацію про це можна дізнатися в місцевому управлінні освіти. Якщо ж правонаступника немає, то подати заяву потрібно управління Міністерства освіти і науки або в місцеву облдержадміністрацію.
Саме там мають визначити заклад, який замовить та видасть дублікат документа.
Як написати заяву щодо виготовлення дубліката документа про професійну освіту? У заяві варто зазначити:
- прізвище, ім’я та по батькові людини, яка отримала документ;
- місце проживання особи, на ім’я якої видано документ;
- телефон особи, яка втратила документ (за наявності);
- назву закладу освіти та рік його закінчення;
- назву документа, який втрачено/пошкоджено;
- причини втрати або пошкодження;
- інші відомості, які заявник вважає суттєвими для отримання дубліката.
Дублікат документу замовлять через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). Там буде відображено назву закладу на момент його закінчення випускником, печатку, посаду, підпис, прізвище та ініціали керівника закладу освіти. А у верхньому правому куті стоятме відмітка "Дублікат".
Якщо інформації про документ немає в ЄДЕБО, то заклад профосвіти може замовити дублікат, використовуючи, наприклад, виписку з архіву. В іншому випадку особі потрібно буде звернутися до суду для встановлення юридичного факту здобуття освіти.