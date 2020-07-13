Іноді люди можуть втратити документ про професійну освіту або додаток до нього через певні життєві обставини. Але не варто через це хвилюватися, адже його можна відновити. Як це зробити – читайте у матеріалі.

Як зазначає директорат профосвіти МОН, перш за все, для цього варто звернутися до закладу, який видав документи, та написати відповідну заяву.

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Якщо професійно-технічний заклад припинив свою діяльність – то необхідно написати заяву до його правонаступника. Інформацію про це можна дізнатися в місцевому управлінні освіти. Якщо ж правонаступника немає, то подати заяву потрібно управління Міністерства освіти і науки або в місцеву облдержадміністрацію.

Саме там мають визначити заклад, який замовить та видасть дублікат документа.

Як написати заяву щодо виготовлення дубліката документа про професійну освіту? У заяві варто зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові людини, яка отримала документ;

місце проживання особи, на ім’я якої видано документ;

телефон особи, яка втратила документ (за наявності);

назву закладу освіти та рік його закінчення;

назву документа, який втрачено/пошкоджено;

причини втрати або пошкодження;

інші відомості, які заявник вважає суттєвими для отримання дубліката.

Дублікат документу замовлять через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). Там буде відображено назву закладу на момент його закінчення випускником, печатку, посаду, підпис, прізвище та ініціали керівника закладу освіти. А у верхньому правому куті стоятме відмітка "Дублікат".

Якщо інформації про документ немає в ЄДЕБО, то заклад профосвіти може замовити дублікат, використовуючи, наприклад, виписку з архіву. В іншому випадку особі потрібно буде звернутися до суду для встановлення юридичного факту здобуття освіти.