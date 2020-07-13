Иногда люди могут потерять документ о профессиональном образовании или приложение к нему через определенные жизненные обстоятельства. Но не стоит из-за этого волноваться, ведь его можно восстановить. Как это сделать – читайте в материале.

Как отмечает директорат профобразования МОН, прежде всего, для этого следует обратиться в учреждение, выдавшего документы, и написать соответствующее заявление.

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Если профессионально-техническое заведение прекратило свою деятельность – то необходимо написать заявление его правопреемнику. Информацию об этом можно узнать в местном управлении образования. Если же правопреемника нет, то подать заявление нужно в управление Министерства образования и науки или в местную облгосадминистрацию.

Там должны определить учреждение, которое закажет и выдаст дубликат документа.

Как написать заявление по изготовлению дубликата документа о профессиональном образовании? В заявлении следует указать:

фамилия, имя и отчество человека, получившего документ;

место жительства лица, на имя которого выдан документ;

телефон лица, потерявшего документ (при наличии);

название учебного заведения и год его окончания;

название документа, утраченного/поврежденного

причины потери или повреждения;

другие сведения, которые заявитель считает существенными для получения дубликата.



Дубликат документа закажут через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). Там отображается название заведения на момент его окончания выпускником, печать, должность, подпись, фамилия и инициалы руководителя учебного заведения. А в верхнем правом углу стоять отметка "Дубликат".

Если информации о документе нет в ЕДЕБО, то заведение профобразования может заказать дубликат, используя, например, выписку из архива. В противном случае лицу необходимо будет обратиться в суд для установки юридического факта получения образования.