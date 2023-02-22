Угроза со стороны России: как будут учиться ученики 22 – 24 февраля в разных областях Украины
24 февраля 2023 года – годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. В Минобразования рекомендовали учебным заведениям перейти на онлайн-обучение на этой неделе.
Такое решение МОН приняло из-за возможной угрозы со стороны России. Как будут учиться ученики 22 – 24 февраля в разных областях Украины, читайте в материале 24 Канала.
Читайте МОН призывает учебные заведения перейти на дистанционное обучение из-за угрозы со стороны России
Как будут учиться ученики 22 – 24 февраля
Киев и область
В течение 22 – 24 февраля учебные заведения Киевщины будут работать дистанционно, сообщили в КОВА. Решение обусловлено возможной опасностью со стороны России к годовщине полномасштабного вторжения агрессора в Украину. Детсадам советуют работать в режиме дежурных групп.
Киевские школы 22-24 февраля будут работать в смешанном формате. Именно в таком режиме 404 школы украинской столицы работают с начала учебного года, сообщили в КГГА.
Онлайн-обучение в школах организовали как параллельный процесс. Поэтому в любой день родители могут оставить ребенка дома и подключить его к дистанционному обучению.
Львов
Глава управления Львовского горсовета Андрей Закалюк рассказал, что школы во Львове сами будут принимать решения по формату обучения. Некоторые будут работать оффлайн, некоторые 23 – 24 февраля перейдут на онлайн-обучение, сообщили в ЛГС.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске учащиеся будут учиться онлайн в течение 23 – 24 февраля, сообщил глава города Руслан Марцинкив в онлайн-обращении.
Одесса
В Одессе учебным заведениям рекомендовали в течение 22 – 24 февраля учиться дистанционно, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Тернополь и область
В Тернополе 23 и 24 февраля будут учиться дистанционно ученики школ, студенты училищ, колледжей и вузов. Садики будут работать очно, сообщил мэр города Сергей Надал. Однако городские власти рекомендуют, если есть возможность, оставаться детям в безопасном городе.
Образовательным заведениям Тернопольщины также рекомендовали работать дистанционно с 22 по 24 февраля, сообщила директор областного департамента образования Ольга Хома.
Ровенщина
В Ровенской области в течение 22 – 24 февраля учебные заведения перевели на дистанционное обучение, сообщил глава ОВА Виталий Коваль. Решение приняли, учитывая позицию МОН, просьбы родителей и социальное напряжение относительно возможных провокаций врага накануне годовщины полномасштабного вторжения России.
Луцк и Волынская область
По рекомендации МОН Украины учебным заведениям Волыни на 22 – 24 февраля рекомендовали перейти на онлайн-обучение, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.
В Луцке с 22 по 24 февраля вводят смешанный формат обучения в школах, сообщил мэр города Игорь Полищук.
Если родители не хотят в течение этих дней отпускать ребенка в школу, он может учиться онлайн. Садики в городе будут открыты для приема детей.
Закарпатская область
Школам, детсадам и внешкольным учебным заведениям в Закарпатской области рекомендовали перейти на дистанционное обучение на два дня – 23 и 24 февраля. Об этом Суспильному сообщила директор департамента образования и науки, молодежи и спорта ОВА Марьяна Марусинец.
Однако руководство заведений по своему усмотрению будет определять формат обучения в настоящее время.
Черновицкая область
В департаменте образования и науки Черновицкой ОВА сообщили, рекомендовавшие перевести все учебные заведения в области с 22 по 24 февраля на дистанционную форму обучения. В садиках организовать работу дежурных групп.
Хмельницкая область
Три дня в учебных заведениях Хмельнитчины дети будут учиться только онлайн, рассказала Общественному руководителю департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Дарья Басюк. По ее словам, в Каменце-Подольском и Хмельницком уже было принято соответствующее решение.
Винницкая область
Формат обучения на 22 – 24 февраля каждая община в Винницкой области будет определять отдельно, рассказал Общественному директору областного департамента гуманитарной политики Владимиру Буняку.
Кропивницкий
С 22 по 24 февраля в школах Кропивницкого. вводят смешанную форму обучения, сообщила глава городского управления образования Лариса Костенко.
Большинство школ города перейдут на дистанционную форму обучения. В частности, 22 февраля на смешанной форме будут обучаться учащиеся 21 школы, на дистанционной – 17. 23 февраля – три школы на смешанной форме, 35 – на дистанционной. 24 февраля – две школы на смешанной, 36 – на дистанционной.
К очной форме обучения крапивнические школы вернутся 27 февраля.
Полтавщина
Школам, детсадам и внешкольным учебным заведениям на Полтавщине также рекомендовали перейти на онлайн-обучение на два дня – 23 и 24 февраля. Об этом Общественном сообщил глава областного департамента образования Евгений Кончаковский. Все же руководство учебных заведений будет самостоятельно решать, вводить ли обучение онлайн.
Так, дистанционно 23-24 февраля будут учиться ученики в Полтаве, Миргороде. В Кременчуге, к слову, учебные заведения работают онлайн еще с 24 февраля 2022 года из-за отсутствия укрытий.
Черкассы
Учащиеся в Черкассах в течение 23 – 24 февраля также будут учиться дистанционно, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.