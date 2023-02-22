Такое решение МОН приняло из-за возможной угрозы со стороны России. Как будут учиться ученики 22 – 24 февраля в разных областях Украины, читайте в материале 24 Канала.

Читайте МОН призывает учебные заведения перейти на дистанционное обучение из-за угрозы со стороны России

Как будут учиться ученики 22 – 24 февраля

Киев и область

В течение 22 – 24 февраля учебные заведения Киевщины будут работать дистанционно, сообщили в КОВА. Решение обусловлено возможной опасностью со стороны России к годовщине полномасштабного вторжения агрессора в Украину. Детсадам советуют работать в режиме дежурных групп.

Киевские школы 22-24 февраля будут работать в смешанном формате. Именно в таком режиме 404 школы украинской столицы работают с начала учебного года, сообщили в КГГА.

Онлайн-обучение в школах организовали как параллельный процесс. Поэтому в любой день родители могут оставить ребенка дома и подключить его к дистанционному обучению.

Львов

Глава управления Львовского горсовета Андрей Закалюк рассказал, что школы во Львове сами будут принимать решения по формату обучения. Некоторые будут работать оффлайн, некоторые 23 – 24 февраля перейдут на онлайн-обучение, сообщили в ЛГС.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске учащиеся будут учиться онлайн в течение 23 – 24 февраля, сообщил глава города Руслан Марцинкив в онлайн-обращении.

Одесса

В Одессе учебным заведениям рекомендовали в течение 22 – 24 февраля учиться дистанционно, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Тернополь и область

В Тернополе 23 и 24 февраля будут учиться дистанционно ученики школ, студенты училищ, колледжей и вузов. Садики будут работать очно, сообщил мэр города Сергей Надал. Однако городские власти рекомендуют, если есть возможность, оставаться детям в безопасном городе.

Образовательным заведениям Тернопольщины также рекомендовали работать дистанционно с 22 по 24 февраля, сообщила директор областного департамента образования Ольга Хома.

Ровенщина

В Ровенской области в течение 22 – 24 февраля учебные заведения перевели на дистанционное обучение, сообщил глава ОВА Виталий Коваль. Решение приняли, учитывая позицию МОН, просьбы родителей и социальное напряжение относительно возможных провокаций врага накануне годовщины полномасштабного вторжения России.

Луцк и Волынская область

По рекомендации МОН Украины учебным заведениям Волыни на 22 – 24 февраля рекомендовали перейти на онлайн-обучение, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

В Луцке с 22 по 24 февраля вводят смешанный формат обучения в школах, сообщил мэр города Игорь Полищук.

Если родители не хотят в течение этих дней отпускать ребенка в школу, он может учиться онлайн. Садики в городе будут открыты для приема детей.

Закарпатская область

Школам, детсадам и внешкольным учебным заведениям в Закарпатской области рекомендовали перейти на дистанционное обучение на два дня – 23 и 24 февраля. Об этом Суспильному сообщила директор департамента образования и науки, молодежи и спорта ОВА Марьяна Марусинец.

Однако руководство заведений по своему усмотрению будет определять формат обучения в настоящее время.

Черновицкая область

В департаменте образования и науки Черновицкой ОВА сообщили, рекомендовавшие перевести все учебные заведения в области с 22 по 24 февраля на дистанционную форму обучения. В садиках организовать работу дежурных групп.

Хмельницкая область

Три дня в учебных заведениях Хмельнитчины дети будут учиться только онлайн, рассказала Общественному руководителю департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Дарья Басюк. По ее словам, в Каменце-Подольском и Хмельницком уже было принято соответствующее решение.

Винницкая область

Формат обучения на 22 – 24 февраля каждая община в Винницкой области будет определять отдельно, рассказал Общественному директору областного департамента гуманитарной политики Владимиру Буняку.

Кропивницкий