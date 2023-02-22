Таке рішення МОН ухвалило через можливу загрозу з боку Росії. Як вчитимуться учні 22 – 24 лютого у різних областях України, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте МОН закликає заклади освіти перейти на дистанційне навчання через загрозу з боку Росії

Як вчитимуться учні 22 – 24 лютого

Київ і область

Протягом 22 – 24 лютого заклади освіти Київщини працюватимуть дистанційно, повідомили у КОВА. Рішення обумовлене можливою небезпекою з боку Росії до роковин повномасштабного вторгнення агресора в Україну. Дитсадкам радять працювати в режимі чергових груп.

Київські школи 22 – 24 лютого працюватимуть у змішаному форматі. Саме у такому режимі 404 школи української столиці працюють із початку навчального року, повідомили у КМДА.

Онлайн-навчання у школах організували як паралельний процес. Тож у будь-який день батьки можуть залишити дитину вдома та підключити її до дистанційного навчання.

Львів

Очільник управління Львівської міськради Андрій Закалюк розповів, що школи у Львові самі ухвалюватимуть рішення щодо формату навчання. Окремі працюватимуть офлайн, деякі 23 – 24 лютого перейдуть на онлайн-навчання, повідомили в ЛМР.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську учні вчитимуться онлайн протягом 23 – 24 лютого, повідомив очільник міста Руслан Марцінків в онлайн-зверненні.

Одеса

В Одесі закладам освіти рекомендували протягом 22 – 24 лютого вчитися дистанційно, повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Тернопіль і область

У Тернополі 23 та 24 лютого навчатимуться дистанційно учні шкіл, студенти училищ, коледжів та вишів. Дитсадки працюватимуть очно, повідомив мер міста Сергій Надал. Однак міська влада рекомендує, якщо є можливість, залишатися дітям у безпечному місті.

Освітнім закладам Тернопільщини також рекомендували працювати дистанційно із 22 до 24 лютого, повідомила директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома.

Рівненщина

На Рівненщині протягом 22 – 24 лютого заклади освіти перевели на дистанційне навчання, повідомив голова ОВА Віталій Коваль. Рішення ухвалили, зважаючи на позицію МОН, прохання батьків та соціальну напругу щодо можливих провокацій ворога напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії.

Луцьк і Волинська область

За рекомендацією МОН України навчальним закладам Волині на 22 – 24 лютого рекомендували перейти на онлайн-навчання, повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Натомість у Луцьку з 22 по 24 лютого запроваджують змішаний формат навчання у школах, повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Якщо батьки не хочуть протягом цих днів відпускати дитину до школи, вона може вчитися онлайн. Дитсадки у місті будуть відкриті для прийому дітей.

Закарпатська область

Школам, дитсадкам та позашкільним закладам освіти у Закарпатській області рекомендували перейти на дистанційне навчання на два дні – 23 та 24 лютого. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар'яна Марусинець.

Однак керівництво закладів на власний розсуд визначатиме формат навчання на цей час.

Чернівецька область

У департаменті освіти і науки Чернівецької ОВА повідомили, що рекомендували перевести всі заклади освіти в області з 22 по 24 лютого на дистанційну форму навчання. У садках організувати роботу чергових груп.

Хмельниччина

Три дні у навчальних закладах Хмельниччини діти навчатимуться лише онлайн, розповіла Суспільному очільниця департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА Дар'я Басюк. За її словами, у Кам'янці-Подільському та Хмельницькому вже ухвалили відповідне рішення.

Вінниччина

Формат навчання на 22 – 24 лютого кожна громада на Вінниччині визначатиме окремо, розповів Суспільному директор обласного департаменту гуманітарної політики Володимир Буняк.

Кропивницький