Качественные авторские материалы: дистанционная школа предоставляет учащимся бесплатный доступ к обучению

Из-за полномасштабной войны в Украине большинство учеников вынуждены учиться дистанционно. А усиленные обстрелы России увеличивают количество таких школьников.

Во время онлайн-обучения ученики не всегда имеют возможность доступа к качественным учебным материалам. Однако сейчас им предоставили такую возможность.

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Ученикам предоставили бесплатный доступ к обучению

Школа "Оптима" вновь предоставляет бесплатный доступ к образовательной платформе для всех учеников 1 – 5 классов. Такую возможность школьники получили из-за массированных атак России на энергосистему Украины.

Учебные материалы будут открыты до конца 2022 года. Платформа будет доступна круглосуточно. Каждый учащийся сможет автоматически получить выписку оценок за время обучения.

Работать с материалами Оптимы можно в любое время, но если есть доступ к интернету.

Зарегистрироваться можно по ссылке и учиться бесплатно до конца года.

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Школьники уже знакомы с этой платформой

"Оптима" уже предоставляла школьникам безвозмездный доступ весной 2022 года.

Тогда им воспользовалось около 115 тысяч украинских учащихся.

Дети учились по качественным авторским материалам, разработанным специально для дистанционного обучения.

Кроме того, они смогли получить официальные документы об образовании или выписки с оценками, переданными в свои школы.

Как сейчас идет обучение в школах Украины

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.

Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.

Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.

По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.

Обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.

В Ровно учащиеся вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.

А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.

По состоянию на 31 октября учащиеся более 7 тысяч школ в Украине вернулись к учебе после осенних каникул, сообщил глава МОН Сергей Шкарлетт.

Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах.

В почти 3,6 тысяч школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.

Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.