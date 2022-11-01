Школы Киевщины переводят на дистанционное обучение

Россия продолжает массированно обстреливать Украину ракетами и дронами-камикадзе. Этот террор оказывает влияние и на процесс обучения.

Так, все больше школьников вынуждены учиться дистанционно. В том числе и из-за проблем со светом.

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Школьники Киевщины будут учиться онлайн

Так, школы Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевщины. Все из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона.

Детсады до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп.

О других изменениях в учебном процессе власти будут информировать дополнительно.

Важно Качественные авторские материалы: дистанционная школа предоставляет учащимся бесплатный доступ к обучению

Как раньше учились ученики Киевской области

С 26 октября все учебные заведения Киевской области получили возможность возобновить обучение в очном и смешанном форматах.

Дети могли снова ходить в школу благодаря улучшению уровня ситуации безопасности в области. Однако обучение очно происходило только в тех образовательных учреждениях, в которых есть надежные укрытия.

99 % школ области осенние каникулы перенесли на зиму.

К слову, глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что образовательные учреждения Киевщины на 100% готовы к отопительному сезону.

Осенние каникулы для школьников Киева начались 31 октября и продлятся до 6 ноября включительно, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

С 7 октября в Киеве начали отопительный сезон для больниц, школ, детсадов.