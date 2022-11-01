Школы Киевщины переводят на дистанционное обучение
Источник:Киевская ОВА
Россия продолжает массированно обстреливать Украину ракетами и дронами-камикадзе. Этот террор оказывает влияние и на процесс обучения.
Так, все больше школьников вынуждены учиться дистанционно. В том числе и из-за проблем со светом.
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Школьники Киевщины будут учиться онлайн
Так, школы Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевщины. Все из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона.
Детсады до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп.
О других изменениях в учебном процессе власти будут информировать дополнительно.
Важно Качественные авторские материалы: дистанционная школа предоставляет учащимся бесплатный доступ к обучению
Как раньше учились ученики Киевской области
- С 26 октября все учебные заведения Киевской области получили возможность возобновить обучение в очном и смешанном форматах.
- Дети могли снова ходить в школу благодаря улучшению уровня ситуации безопасности в области. Однако обучение очно происходило только в тех образовательных учреждениях, в которых есть надежные укрытия.
- 99 % школ области осенние каникулы перенесли на зиму.
- К слову, глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что образовательные учреждения Киевщины на 100% готовы к отопительному сезону.
- Осенние каникулы для школьников Киева начались 31 октября и продлятся до 6 ноября включительно, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.