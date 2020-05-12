Для абитуриентов с оккупированных территорий процедуру поступления упростил 91 вуз: перечень

Перечень высших учебных заведений, у которых действует упрощенная процедура поступления для абитуриентов с аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, пополнился новыми ВУЗ. Теперь их – 91.

О расширении такого перечня вузов сообщили в пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Актуально ВНО-2020 официально перенесли: в МОН назвали новые даты

В 2020 году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут поступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета,

– говорится в сообщении.

Из них 77 вузов подчинены Министерству образования и науки, а еще 14 – Минздраву, МВД и Минкульту.

"В 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих заведений, где будут работать образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина", без прохождения ВНО" – уточнили в министерстве.

Такие вузы, которые подчинены МОЗ:

Национальный медицинский университет имени Богомольца;

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого;

Государственное учреждение "Луганский государственный медицинский университет";

Донецкий национальный медицинский университет.

Такие вузы подчинены Министерству культуры и информационной политики:

Мариупольский филиал Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры;

Харьковская государственная академия культуры;

Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского;

Харьковская государственная академия дизайна и искусств;

Колледж Луганской государственной академии культуры и искусств;

Одесская национальная музыкальная академия имени Неждановой;

Львовская национальная академия искусств.

Такие вузы подчинены Министерству внутренних дел:

Донецкий юридический институт МВД Украины;

Луганский государственный университет внутренних дел имени Дидоренко;

Одесский государственный университет внутренних дел.

С перечнем подчиненных Министерству образования и науки высших учебных заведений, в которых будут работать образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина", можно ознакомиться по ссылке.

Обратите внимание! Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, предусмотрены законодательством, в 2020 году не претерпели изменений. Поступающие из Крыма участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие из территории проведения ООС поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.