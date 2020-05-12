Для абитуриентов с оккупированных территорий процедуру поступления упростил 91 вуз: перечень
Перечень высших учебных заведений, у которых действует упрощенная процедура поступления для абитуриентов с аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, пополнился новыми ВУЗ. Теперь их – 91.
О расширении такого перечня вузов сообщили в пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
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В 2020 году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут поступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета,
– говорится в сообщении.
Из них 77 вузов подчинены Министерству образования и науки, а еще 14 – Минздраву, МВД и Минкульту.
"В 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих заведений, где будут работать образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина", без прохождения ВНО" – уточнили в министерстве.
Такие вузы, которые подчинены МОЗ:
- Национальный медицинский университет имени Богомольца;
- Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого;
- Государственное учреждение "Луганский государственный медицинский университет";
- Донецкий национальный медицинский университет.
Такие вузы подчинены Министерству культуры и информационной политики:
- Мариупольский филиал Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры;
- Харьковская государственная академия культуры;
- Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского;
- Харьковская государственная академия дизайна и искусств;
- Колледж Луганской государственной академии культуры и искусств;
- Одесская национальная музыкальная академия имени Неждановой;
- Львовская национальная академия искусств.
Такие вузы подчинены Министерству внутренних дел:
- Донецкий юридический институт МВД Украины;
- Луганский государственный университет внутренних дел имени Дидоренко;
- Одесский государственный университет внутренних дел.
С перечнем подчиненных Министерству образования и науки высших учебных заведений, в которых будут работать образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина", можно ознакомиться по ссылке.
Обратите внимание! Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, предусмотрены законодательством, в 2020 году не претерпели изменений. Поступающие из Крыма участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие из территории проведения ООС поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.