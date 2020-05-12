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Для абитуриентов с оккупированных территорий процедуру поступления упростил 91 вуз: перечень

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Какие вузы упростили процедуру для абитуриентов с оккупированных Крыма и Донбасса
Какие вузы упростили процедуру для абитуриентов с оккупированных Крыма и Донбасса / Иллюстративное фото

Перечень высших учебных заведений, у которых действует упрощенная процедура поступления для абитуриентов с аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, пополнился новыми ВУЗ. Теперь их – 91.

О расширении такого перечня вузов сообщили в пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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В 2020 году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут поступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета,
 – говорится в сообщении.

Из них 77 вузов подчинены Министерству образования и науки, а еще 14 – Минздраву, МВД и Минкульту.

"В 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих заведений, где будут работать образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина", без прохождения ВНО" – уточнили в министерстве.

Такие вузы, которые подчинены МОЗ:

  • Национальный медицинский университет имени Богомольца;
  • Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого;
  • Государственное учреждение "Луганский государственный медицинский университет";
  • Донецкий национальный медицинский университет.

Такие вузы подчинены Министерству культуры и информационной политики:

  • Мариупольский филиал Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры;
  • Харьковская государственная академия культуры;
  • Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского;
  • Харьковская государственная академия дизайна и искусств;
  • Колледж Луганской государственной академии культуры и искусств;
  • Одесская национальная музыкальная академия имени Неждановой;
  • Львовская национальная академия искусств.

Такие вузы подчинены Министерству внутренних дел:

  • Донецкий юридический институт МВД Украины;
  • Луганский государственный университет внутренних дел имени Дидоренко;
  • Одесский государственный университет внутренних дел.

С перечнем подчиненных Министерству образования и науки высших учебных заведений, в которых будут работать образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина", можно ознакомиться по ссылке.

Обратите внимание! Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, предусмотрены законодательством, в 2020 году не претерпели изменений. Поступающие из Крыма участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие из территории проведения ООС поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости политики Оккупированные территории Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости Крыма Новости учебы Учеба Высшее образование
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