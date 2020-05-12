Для абітурієнтів з окупованих територій процедуру вступу спростив 91 виш: перелік

Перелік закладів вищої освіти, у яких діє спрощена процедура вступу для абітурієнтів із анексованого Криму та окупованого Донбасу, поповнився новими ВНЗ. Тепер їх – 91.

Про розширення такого переліку вишів повідомили у пресслужбі Міністерства освіти та науки України.

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У 2020 році перелік уповноважених закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, розширився до 91 університету,

– мовиться у повідомленні.

З них 77 вишів підпорядковані Міністерству освіти і науки, а ще 14 – МОЗ, МВС та Мінкульту.

"У 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих закладів, де працюватимуть освітні центри "Донбас – Україна" та "Крим – Україна”, без складання ЗНО" – уточнили в міністерстві.

Такі виші, що підпорядковані МОЗ:

Національний медичний університет імені Богомольця;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Державний заклад "Луганський державний медичний університет";

Донецький національний медичний університет;

Такі виші підпорядковані Міністерству культури та інформаційної політики:

Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Харківська державна академія культури;

Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського;

Харківська державна академія дизайну і мистецтв;

Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв;

Одеська національна музична академія імені Нежданової;

Львівська національна академія мистецтв;

Такі виші підпорядковані Міністерству внутрішніх справ:

Донецький юридичний інститут МВС України;

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дідоренка;

Одеський державний університет внутрішніх справ.

З переліком підпорядкованих Міністерству освіти і науки закладів вищої освіти, у яких працюватимуть освітні центри "Донбас – Україна" та "Крим – Україна", можна ознайомитися за посиланням.

Зверніть увагу! Спрощені умови вступу для жителів тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін. Вступники з Криму беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. А вступники з території проведення ООС вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.