Для абітурієнтів з окупованих територій процедуру вступу спростив 91 виш: перелік
Перелік закладів вищої освіти, у яких діє спрощена процедура вступу для абітурієнтів із анексованого Криму та окупованого Донбасу, поповнився новими ВНЗ. Тепер їх – 91.
Про розширення такого переліку вишів повідомили у пресслужбі Міністерства освіти та науки України.
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У 2020 році перелік уповноважених закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, розширився до 91 університету,
– мовиться у повідомленні.
З них 77 вишів підпорядковані Міністерству освіти і науки, а ще 14 – МОЗ, МВС та Мінкульту.
"У 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих закладів, де працюватимуть освітні центри "Донбас – Україна" та "Крим – Україна”, без складання ЗНО" – уточнили в міністерстві.
Такі виші, що підпорядковані МОЗ:
- Національний медичний університет імені Богомольця;
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
- Державний заклад "Луганський державний медичний університет";
- Донецький національний медичний університет;
Такі виші підпорядковані Міністерству культури та інформаційної політики:
- Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
- Харківська державна академія культури;
- Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського;
- Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
- Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв;
- Одеська національна музична академія імені Нежданової;
- Львівська національна академія мистецтв;
Такі виші підпорядковані Міністерству внутрішніх справ:
- Донецький юридичний інститут МВС України;
- Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дідоренка;
- Одеський державний університет внутрішніх справ.
З переліком підпорядкованих Міністерству освіти і науки закладів вищої освіти, у яких працюватимуть освітні центри "Донбас – Україна" та "Крим – Україна", можна ознайомитися за посиланням.
Зверніть увагу! Спрощені умови вступу для жителів тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін. Вступники з Криму беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. А вступники з території проведення ООС вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.