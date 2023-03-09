"Все удавалось – такие не могут погибнуть": воспоминания учителей о Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайло

Учителя из Ивано-Франковской области поделились воспоминаниями о выдающемся украинском воине Дмитрии Коцюбайле на псевдо "Да Винчи". Он стал самым молодым командиром, который при жизни получил звание "Герой Украины".

Классная руководительница Дмитрия Светлана Кисилица призналась: она и другие педагоги полагали, что такие люди не могут погибнуть.

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Воспоминания учителей о Герое Украины Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло родом из Ивано-Франковской области. "Да Винчи" три года учился на художника в Ивано-Франковском профессиональном строительном лицее. Из-за любви к искусству решил взять позывной известного художника.

Классная руководительница Дмитрия Светлана Кисилица рассказывает: когда парень пришел к ним в лицей учиться, был очень маленьким, худеньким черным мальчиком. Преподаватель Ольга Комарчук вспоминает Дмитрия спокойным, сообразительным и очень трудолюбивым учеником.

Он тихонько сидел на последней парте. И что ему говоришь, какую задачу ему не даешь, он безотказно рисовал как обычными красками, так и витражными на стекле. Рисовал и на ткани. Еще у нас есть такая тема "батик", у него удавалось",

– рассказывает Комарчук.

Старший мастер лицея Николай Гладкий, земляк Да Винчи, вспоминает, что Дмитрий с детства увлекался историей Украины. В юном возрасте парень обустроил в родном селе музей родного края. Даже купил себе металлоискатель, ездил по нашим местам Прикарпатья, собирал старинные вещи для музея.



"Да Винчи" защищает Украину / фото из фейсбука Дмитрия Коцюбайла

Во взрослом возрасте Коцюбайло приезжал в родное село несколько раз в год: с учебы, а потом – с фронта, чтобы помогать бабушке.

Классная руководительница Кисилица также вспомнила: когда началась Революция достоинства, Дмитрию было 17 лет. Во время зимних каникул, не предупредив преподавателей, решил ехать на Майдан. Тогда началась его борьба за независимую Украину, которая продолжалась почти девять лет.



Дмитрий Коцюбайло с Валерием Залужным / фото из фейсбука Дмитрия Коцюбайла

В 2022 году, перед началом учебного года, Да Винчи прислал видео преподавателям и ученикам профессионального строительного лицея, в котором пожелал воодушевления, а также любить мать-Украину.



Послание от Дмитрия Коцюбайло / фото Общественное Ивано-Франковск

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