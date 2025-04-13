Ректор одного из киевских вузов оказался долларовым миллионером
- Ректор Украинского института развития фондового рынка Дмитрий Леонов оказался долларовым миллионером, хотя его официальная зарплата составляла в прошлом году лишь 380 гривен в месяц.
- Леонов и его жена владеют несколькими объектами недвижимости и автомобилями, а также хранят значительные суммы денег наличными и занимают крупные суммы.
Ректор одного из высших учебных заведений Киева оказался долларовым миллионером. И это несмотря на очень маленькую зарплату.
Речь идет о ректоре Украинского института развития фондового рынка Дмитрия Леонова. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передают УНН.
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Ректор Дмитрий Леонов – долларовый миллионер
Ректор указал, что его зарплата – 380 гривен в месяц.
Данные из декларации / скриншот
За 2024 год он заработал 4 612 гривен. А годом ранее вообще 2 979 гривен.
То есть его среднемесячная зарплата за 2024 год составляла 384 гривны с налогами и сборами, а в 2023 году – 248 гривен в месяц.
Жена ректора за год заработала 46 330 гривен.
Данные из декларации / скриншот
При этом у ректора института вместе с женой есть три квартиры, три паркоместа, дача (это все в Киеве) и жилой дом под Киевом. У жены есть также два автомобиля: JEEP RENEGADE и MERCEDES-BENZ GLE 250, которые они купили во время войны за 100 тысяч гривен и 1 365 000 гривен соответственно.
Данные из декларации / скриншот
Леонов хранит 72 тысячи долларов наличными и отметил, что одолжил Владимиру Евсюкову 3 миллиона долларов.
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