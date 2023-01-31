"Во мне есть Украина – главное чувство" и "два цвета": лучшие цитаты Дмитрия Павлычк

29 января в возрасте 93 лет ушел в вечность легендарный украинский поэт, Герой Украины Дмитрий Павлычко. Прощаться с выдающимся украинцем 1 февраля в селе Стопчатово Ивано-Франковской области.

Павлычко очень многое сделал для Украины и ее независимости. А его "Два цвета" в свое время зазвучали песней и стали легендарными. Лучшие цитаты Героя Украины читайте на 24 Канале.

Читайте Шестидесятник, политик, соавтор Акта провозглашения Независимости: биография Дмитрия Павлычко

"Красно-черная" жизнь Дмитрия Павлычко

Легендарный украинский поэт, переводчик, общественный и политический деятель и Герой Украины Дмитрий Павлычко был одним из тех, кто писал Акт провозглашения Независимости Украины в августе 1991 года.

Выдающийся украинец родился 28 сентября 1929 года в селе Стопчат Ивано-Франковской области, которая тогда была аннексирована Польшей.

В 1945 году Дмитрий Павлыч обвинен в причастности к Украинской повстанческой армии и заключен в тюрьму почти на год. Позже поэт признал свое участие в УПА, но отметил, что отряд, в котором он был, был распущен, а его отправили в школу.

В 1953 году Павлычко окончил филологический факультет Львовского университета (ныне ЛНУ имени Ивана Франко). Через год вступил в КПСС. Впоследствии работал редактором журналов "Жовтень" и "Вселенная" и переехал в Киев.

Дмитрий Павлычко был одним из основателей Народного Руха Украины и Демократической партии Украины.

В 1990 году стал депутатом Верховного Совета РСФСР. В июле этого же года стал соавтором Декларации о государственном суверенитете Украины.

Через год Дмитрий Павлычко уже участвовал в написании Акта провозглашения Независимости Украины.

После провозглашения независимости и референдума, Дмитрий Павлычко продолжил политическую деятельность – в 1998 году был избран народным депутатом. С 1995 по 1998 годы Павлычко был в должности посла Украины в Словакии, а с 1999 по 2002 годы был послом в Польше. Именно по его ходатайству в Варшаве появился памятник Тарасу Шевченко.

С 2005 по 2006 годы третий раз был депутатом Верховной Рады. В 2004 году удостоен звания Героя Украины.

К теме Стало известно, где и когда похоронят Дмитрия Павлычко

Лучшие цитаты Дмитрия Павлычко

У меня есть Украина – мое главное чувство.

Я отношусь к миру свободы и солнца, но моя семья – это повседневная жизнь, хлеб и молитва.

Действительность, созданная фантазией человека, намного лучше фотографии, и живет она вечно.

Настоящая духовная сила каждой власти основывается на службе национальной идеи народа, главного творца и суверена государства, которое свое независимое, государственное существование чувствует как залог своей свободной жизни и бессмертия.

Наши враги больше всего боялись сочетания политики и культуры в украинском освободительном движении.

Политическая культура – это глубокое понимание и бескомпромиссное отстаивание национальной идеи, формируемое из самых высоких достижений национальной и мировой культуры.

Поэзия – это не фотография, а действительность, которую творит поэтическое воображение человека.

Жизнь народа – главный вдохновитель творца культуры, который подсознательно стремится к своему вечному пребыванию в вечной жизни нации.

Благослови, мой Боже, Украину,

Соедини водно все киевские церкви,

Замерший наш язык оживи,

Казацкую славу возвысь с тлена.

Соедини водно все киевские церкви, Замерший наш язык оживи, Казацкую славу возвысь с тлена. Ты отрекся от языка родного. Тебе земля твоя родить перестанет.

Вставай, Украина, вставай, Единое Черное море и Карпаты, И свой переболевший край Не дай врагам разломить.

И конечно: