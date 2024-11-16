8-летний школьник со Львовщины поразил Украину знаниями и попал в Книгу рекордов
8-летний школьник из Львовщины Дмитрий Прийма вошел в Национальный реестр рекордов Украины. Второклассник из Новояворовска поразил страну своими знаниями.
Он за час воспроизвел наизусть более 700 фактов о мире. О его достижении информирует 24 Канал з ссылкой на Новояворовский горсовет.
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Школьник со Львовщины попал в Книгу рекордов Украины
Дмитрий Прийма, ученик 2-В класса Новояворовского ОЗСО I-III ступеней №3, стал рекордсменом, воспроизведя наизусть более 700 фактов о мире за час. Это достижение уже вошло в историю общины.
Местное радио Yantarne.fm пишет, что Дмитрий Прийма снимается в кино, в частности, в сериале "Беженка", интересуется марками автомобилей и любит готовить бургеры. А еще мальчик мечтает побывать в Южной Корее.
Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины и выдали мальчику диплом.
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14-летняя школьница установила рекорд Украины
- 14-летняя школьница Ольга Товстуха недавно установила рекорд Украины, став самой молодой украинкой, которая подтвердила владение английским языком на уровне С1 по шкале IELTS.
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- Лана Ветрова, глава Национального реестра рекордов Украины, отметила, что такие достижения свидетельствуют о высоком уровне образования среди украинцев.