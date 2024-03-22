Дипломы, аттестаты и свидетельства: в Дии появились образовательные документы

22 марта 2024, 11:39
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Источник:

Дия

Отныне найти свои документы об образовании можно в Дии. Диплом, аттестат или свидетельство и другие документы теперь будет содержать приложение.

Так, документы не нужно будет постоянно ксерить. Теперь вам в приложении подтянет соответствующие документы даже если вы потеряли аттестат во время эвакуации, отдали маме диплом и тому подобное.

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В Дии появились документы об образовании

Теперь утерянные бумажные документы не вызовут проблему, ведь документы будут всегда в вашем смартфоне – в Дии.

Поэтому вы может смело устраиваться на работу, подавать заявки на гранты или щеголять дипломом среди друзей просто с Дией.

Какие именно документы доступны в приложении

В приложении теперь доступны следующие документы:

  • аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;
  • аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании;
  • свидетельство о рабочей квалификации;
  • диплом квалифицированного рабочего;
  • диплом профессионального младшего бакалавра;
  • диплом младшего специалиста;
  • диплом младшего бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом специалиста;
  • диплом магистра;
  • диплом доктора философии;
  • диплом доктора искусства.

Обязательно надо обновить приложение.

Добавлять документы вручную не нужно – они подтянутся в Дию автоматически, если информация о вашем образовании есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

  • Ранее мы информировали о том, что в Украине появится новое образовательное приложение, которое будет похожим на Дию. Чем от будет полезен, читайте по ссылке.
Автор: Марія Волошин