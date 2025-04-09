Кто и когда может зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ в 2025 году

Основной период регистрации на национальный мультипредметный тест в 2025 году уже завершился. Он длился с 6 марта по 3 апреля включительно.

Однако отдельные выпускники еще могут зарегистрироваться на НМТ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Можно ли еще зарегистрироваться на НМТ в 2025 году

Зарегистрироваться на НМТ-2025 выпускники могут еще во время дополнительного периода регистрации. Он продлится в течение 9 – 14 мая 2025 года. В частности, зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии НМТ могут лица, которые:

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации;

регистрировались в основной период регистрации, но им отказали в регистрации для участия в НМТ.

Подача документов в дополнительный период регистрации для участия в НМТ во время дополнительных сессий осуществляется в соответствии с в соответствии с Порядком регистрации.

Обратите внимание! При регистрации для участия в дополнительных сессиях НМТ нужно обязательно загрузить в персональный кабинет сканкопию / фотокопию заявления о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий и документа, подтверждающего уважительную причину, по которой лицо не зарегистрировали во время основного периода регистрации.

Поступающие, которые регистрировались в основной период регистрации, но им отказали в регистрации для участия в НМТ, имеют в персональном кабинете, созданном в основной период регистрации, устранить недостатки и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав на соответствующую кнопку в сервисе.

Любопытно! Дополнительная сессия тестирования продлится с 14 по 25 июля.

Обработку информации и соответствующих сканкопий / фотокопий документов, присланных потенциальными участниками в дополнительный период регистрации, региональный центр оценивания качества образования осуществляет в течение десяти рабочих дней со дня отправки информации на обработку.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Информацию о допуске / недопуске лица к участию в дополнительных сессиях НМТ отмечают в его персональном кабинете.