"Книжные силы": в Украине создали буккросинг на нужды ВСУ

В Украине создали интересную инициативу для любителей книг. Все вырученные деньги будут отдавать на украинскую армию.

Так, в нашем государстве теперь действует благотворительный магазин изданий "Книжные силы Украины". Об этом сообщили учредители проекта Украинской академии лидерства.

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Что это за проект

Основатель проекта Юрий Манилов рассказал, что идея проекта заключается в обмене уже прочитанными книгами. Все для увеличения благотворительных пожертвований на нужды Вооруженных сил Украины.

Информацию об инициативе распространяют благодаря сайту, телеграмм-боту и инстаграмме.

Телеграмм-бот для приема книг от пользователя. Также бот напомнит об отправке, там можно получить обратную связь при возникновении проблем. Сайт – обычный маркетплейс, где люди покупают книги, как в онлайн-магазине. Инстаграмм для взаимодействия с аудиторией, ответов на вопросы,

– рассказал Манилов.

Благотворителями становятся и те, кто доначит книгу, и те, кто ее покупает. Пользователей сайта поощряют возвращать книги в проект после прочтения. Таким образом, одно издание может иметь несколько донатов. Книга остается у пользователя до тех пор, пока ее не купят.

Как оплатить книги

Проект предусматривает, что покупатели будут оплачивать книги на счет ФЛП, а уже "Книжные силы Украины" донатят их благотворительным организациям. Первоначально планировалось, что платежная система будет принимать платежи как донаты. Однако воплотить эту идею не удалось из-за отказа платежных систем.

Мы планируем объявлять сбор в начале каждого месяца на какую-то конкретную потребность, закрывать ее и объявлять новый сбор. В этом месяце собираем 50,000 грн на ремонт военного дрона для аэроразведки,

– уточнил Манилов.

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