"Книжные силы": в Украине создали буккросинг на нужды ВСУ
Источник:Читом
В Украине создали интересную инициативу для любителей книг. Все вырученные деньги будут отдавать на украинскую армию.
Так, в нашем государстве теперь действует благотворительный магазин изданий "Книжные силы Украины". Об этом сообщили учредители проекта Украинской академии лидерства.
Читайте Странное слово, новое правописание, загадочные тире: каковы главные сложности радиодиктанта – 2022
Что это за проект
Основатель проекта Юрий Манилов рассказал, что идея проекта заключается в обмене уже прочитанными книгами. Все для увеличения благотворительных пожертвований на нужды Вооруженных сил Украины.
Информацию об инициативе распространяют благодаря сайту, телеграмм-боту и инстаграмме.
Телеграмм-бот для приема книг от пользователя. Также бот напомнит об отправке, там можно получить обратную связь при возникновении проблем. Сайт – обычный маркетплейс, где люди покупают книги, как в онлайн-магазине. Инстаграмм для взаимодействия с аудиторией, ответов на вопросы,
– рассказал Манилов.
Благотворителями становятся и те, кто доначит книгу, и те, кто ее покупает. Пользователей сайта поощряют возвращать книги в проект после прочтения. Таким образом, одно издание может иметь несколько донатов. Книга остается у пользователя до тех пор, пока ее не купят.
Как оплатить книги
Проект предусматривает, что покупатели будут оплачивать книги на счет ФЛП, а уже "Книжные силы Украины" донатят их благотворительным организациям. Первоначально планировалось, что платежная система будет принимать платежи как донаты. Однако воплотить эту идею не удалось из-за отказа платежных систем.
Мы планируем объявлять сбор в начале каждого месяца на какую-то конкретную потребность, закрывать ее и объявлять новый сбор. В этом месяце собираем 50,000 грн на ремонт военного дрона для аэроразведки,
– уточнил Манилов.
К теме "Знанная украинофобка": в Украине – скандал из-за книги о Буче
Какие издания попали в номинацию Книга года – 2022
В 2022 году в Украине, невзирая на полномасштабную войну, также будут определять книгу года. В BBC Украина обнародовала длинные списки премии.
В список этого года попали 38 изданий в трех категориях:
- "Книга года";
- "Эсеистика";
- "Детская Книга года".
В номинацию "Книга года ВВС – 2022" попали 14 изданий:
- Анна Бугаева. "Все будет Париж!" (Золотоноша: Издательство "Раины");
- Руслан Горовой. "Именитель". (Киев: "ТаТыШо!", "Февраль дело");
- Сергей Демчук. "Остров Джа". (Киев: "Темпора");
- Наталья Долгопол. "Найти страну амазонок". (Харьков: "Виват")
- Ирэна Карпа. "Только никому об этом не говори". (Киев: "Книголав");
- Сергей Карюк. "Ферия. 13 андалусских дней и ночей". (Киев: "Гамазин");
- Богдан Коломийчук. "300 миль к востоку". (Львов: "Издательство Старого Льва");
- Кристина Коцира. "Яблоки Евы". (Харьков: "Клуб семейного досуга");
- Ярослав Литвин. "Не мой дом. (Харьков: ИД "Фабула");
- Марина Манченко. "Горькие апельсины". (Киев: "Темпора");
- Анна Морозова. "Четвертый помощник святого Христофора". (Киев: "Саммит-книга");
- Галина Петросаняк. "Вилла Анемона". (Черновцы: "Книги – XXI");
- Андрей Семенков. "Танцы с костями. Медицинский триллер". (Киев: "Вихола")
- Александр Терещенко. "Жизнь после 16:30. Семь лет спустя". (Киев: "ДИПА").
В номинацию "Детская Книга года ВВС – 2022" вошли 13 изданий:
- Владимир Аренев. "Копилка историй". (Львов: "Издательство Старого Льва");
- Андрей Бачинский. "Призраки Черной дубравы". (Львов: "Издательство Старого Льва");
- Екатерина Егорушкина. "Мои вынужденные каникулы". (Харьков: "Виват");
- Дмитрий Журавель. "Никому ни слова, или Как разлюбить абрикосы". (Харьков: "АССА");
- Соня Зеленая. "Микробам не читать! Книга о вакцинах". (Киев: Yakaboo Publishing);
- Инна Ковалишена. "Крутая история Украины. От динозавров до сегодняшнего дня". (Киев: "Моя книжная полка");
- Василий Карпьюк. "Олекса Довбуш. Легво Аридника". (Брустуров: "Дискурсус");
- Валентина Кириллова. "Лошади и портрет моего дяди". (Киев: "Моя книжная полка");
- Грася Олейко. "Платье для Маруси". (Киев: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");
- Светлана Ройз. "Ключие силы". (Львов: Издательство Старого Льва);
- Наталья Смирнова. "Крым Керима". (Киев: "Портал");
- Ульяна Чуба. "Мамочка-младенец, или ужасное чудо перед Рождеством". (Киев: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");
- Нина Ягоджинская. "Квест: найди "Энеиду". (Киев: "Наш формат").
В длинный список в категории года "ВВС-Эсеистика – 2022" вошли 11 изданий:
- Иван Вербицкий. "Приключения популярнейшей игры". (Киев: "Темпора");
- Рустам Гаджиев. "Лингвистика на карте мира". (Киев: "Вихола");
- Ярослав Грицак. "Преодолеть прошлое: Глобальная история Украины". (Киев: "Портал");
- Павел Казарин. "Дикий Запад Восточной Европы". (Харьков: "Виват");
- Ольга Кари. "Крестик, или очень кровавая книга". (Киев: Creative Women Publishing);
- Андрей Любка. "Что-то со мной не так". (Черновцы: "Меридиан Черновиц");
- Ирина Магдыш. "Ар-нуво. Стили украинского искусства ХХ века". (Киев: Портал);
- Марта Мольфар, Андрей Достлев. "Украинцы XYZ: привычки, вкусы, быт". (Киев: "Мастер книг");
- Ирина Славинская. "Почти взрослая. Книга для девушек и о девушках". (Харьков: "Виват");
- Иван Черненко. "Смех в конце тоннеля". (Киев: "Вихола");
- Елена Шульга. Наши. "Инженерная история Украины". (Киев: "Моя книжная полка");