Будущие работники садиков будут проходить серьезную проверку

Будущие работники детских садов будут проходить проверку соответствия должности. Обсудить общественности проект такой процедуры предложило Министерство образования и науки Украины.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Документ разработали для подготовки нормативно-правовых актов, необходимых для реализации нового закона "О дошкольном образовании".

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Какую проверку будут проходить будущие работники детсадов

Процедуру проверки соответствия кандидатов на должности работников учреждений дошкольного образования будут проводить руководители детсада или уполномоченные ими лица.

Такую процедуру будут проходить и победители конкурса на должность руководителя государственного или коммунального детсада. Ее будет проводить уполномоченное лицо, назначенное учредителем учебного заведения.

Во время процедуры будут проверять профессиональную компетентность кандидатов и их способность по своим моральным качествам, физическим и психическим состоянием здоровья выполнять профессиональные обязанности в детсадах.

Если во время проверки обнаружат информацию негативного характера о личных, деловые, моральные качества и опыт кандидата, он имеет право предоставить объяснения и опровержения.

Кандидат, который соответствует указанным требованиям и прошел процедуру проверки, может получить должность работника детсада. Решение о назначении принимает руководитель учреждения дошкольного образования. Материалы проверки хранят в личном деле работника.

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Какие документы надо подать

Также проект документа содержит перечень документов, которые должен подать человек, который хочет работать в детском саду. Среди перечня – заявление, копии документов, удостоверяющих личность и образование, копия трудовой книжки и военно-учетного документа (при наличии), резюме, полная справка об отсутствии судимости и тому подобное.

Замечания и предложения к проекту принимают до 4 февраля на электронный адрес inna.nashchubska@mon.gov.ua.