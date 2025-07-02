Для детсадов утвердили новые типовые штатные нормативы

Детские сады в Украине будут работать по новым типовым штатным нормативам. Их утвердило Министерство образования и науки Украины.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН. В ведомстве считают, что это – один из самых тяжелых документов.

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Что известно о новых типовых штатных нормативах для детсадов

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова заявила, что нормативы создали специалисты-практики. Рекомендации писали более 8 тысяч педагогов.

Вышеупомянутый документ содержит типовые штатные нормативы детсадов, которые распространяются на государственные и коммунальные учебные заведения всех типов организации образовательной деятельности.

Штатное расписание формируют с учетом:

структуры детсада (структурных подразделений, в том числе и филиалов);

распорядка работы (групп);

типа организации образовательной деятельности;

порядка обеспечения организации образовательного процесса;

количества воспитанников в детском саду, количества групп и их наполняемости;

площади и санитарного состояния помещений, зданий и сооружений.

При формировании штатного расписания детсада, имеющего структурные подразделения (дошкольные подразделения, филиала), учитывают количество воспитанников и групп этих структурных подразделений.

Также штатное расписание детсада разрабатывают в пределах утвержденного учредителем или уполномоченным им органом фонда заработной платы.

Должности, необходимые для предоставления платных услуг, вводят в штатное расписание за счет поступлений заведения, полученных за предоставление этих услуг.

Группы в детсадах формируют с учетом наполняемости групп на начало учебного года, учитывая соотношение количества воспитанников к количеству воспитателей, которые одновременно работают с ними.

Количество воспитанников в помещениях детского сада должно соответствовать требованиям законодательства.

Документ содержит также четкие условия введения штатных должностей педагогических, медицинских работников, работников пищеблоков и других должностей в детсадах.