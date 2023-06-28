Минобразования одобрило Положение о дуальной форме образования в вузах и колледжах
Источник:МОН Украины
Минобразования Украины согласовало Положение о дуальной форме получения профессионального высшего и высшего образования. Документ определяет особенности такой формы обучения.
Последняя предполагает сочетание обучения в учебных заведениях с обучением на рабочих местах на предприятиях для приобретения определенной квалификации. Цель внедрения дуальной формы обучения – реализация студентоцентрированного подхода посредством повышения качества профессиональной подготовки студентов.
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Минобразования одобрило Положение о дуальной форме образования
Так, учебные заведения теперь будут принимать решение о внедрении дуальной формы получения образования на основе исследований рынка труда. Также смогут определять список соответствующих образовательных программ.
Документ разъясняет и вопросы функций главных участников дуальной формы обучения и особенностей его планирования и организации.
В Положении определили и порядок зачисления соискателей образования на обучение по дуальной форме и особенности реализации такого обучения.
Документ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов будут размещены до 28 июня в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация начинается 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.