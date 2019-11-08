Джек Ма: Бизнес-школы вредят достижению успеха

Китайский миллиардер, основатель AliExpress Джек Ма на экономическом форуме в Киеве рассказал, что бизнес-курсы не приносят пользы. Такие курсы не дают ответ на вопрос, как достичь успеха.

Во время визита в Украину, Джек Ма пообщался с аудиторией.

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Эти все бизнес-курсы основываются на успешных историях. Однако бизнес не такой,

– заявил Джек Ма.

По словам предпринимателя, основой успешного бизнес-проекта будет постоянное обучение на ошибках других людей. Однако бизнес-школы акцентируют внимание лишь на результатах успешных бизнесменов.

Когда вы слышите много историй об успехе, то вы думаете, что успех очень простой,

– пояснил бизнесмен.

Джек Ма рассказал, что все делают одинаковые ошибки, однако результат работы у всех разный.

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Кто такой Джек Ма?

китайский предприниматель, основатель Alibaba Group; самый богатый человек Китая и 18-и самый богатый человек в мире; по состоянию на 2019 год его состояние оценивается в 39,1 миллиарда американских долларов.

Джек Ма об образовании: смотрите видео