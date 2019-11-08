Джек Ма: Бізнес-школи шкодять досягненню успіху
Китайський мільярдер, засновник AliExpress Джек Ма на економічному форумі в Києві розповів, що бізнес-курси не приносять користі. Такі курси не дають відповідь на питання, як досягти успіху.
Під час візиту до України, Джек Ма поспілкувався з аудиторією.
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Ці всі бізнес-курси грунтуються на успішних історіях. Проте бізнес не такий,
– заявив Джек Ма.
За словами підприємця, основою успішного бізнес-проєкту буде постійне навчання на помилках інших людей. Натомість бізнес-школи акцентують увагу лише на результатах успішних бізнесменів.
Коли ви чуєте багато історій про успіх, то ви думаєте, що успіх дуже простий,
– пояснив бізнесмен.
Джек Ма розповів, що усі роблять однакові помилки, проте результат роботи у всіх різний.
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Хто такий Джек Ма?
- китайський підприємець, засновник Alibaba Group;
- найбагатша людина Китаю та 18-та найбагатша людина у світі;
- станом на 2019 рік його статки оцінюються в 39,1 мільярда американських доларів.
Джек Ма про освіту: дивіться відео