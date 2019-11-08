Ми вкладаємо забагато грошей в університети, – найбагатша людина Китаю Джек Ма
Найбагатша людина Китаю, засновник AliExpress Джек Ма приїхав до Києва на економічний форум. Він розповів про своє бачення розвитку освіти у світі.
На думку бізнесмена, у світі вкладають занадто багато грошей у вищу освіту.
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Думаю, що нам треба вкладати гроші у первинну освіту, дитячі садки,
– розповів Джек Ма
На думку мільярдера, в дітей уже змалечку потрібно виховувати командний дух та розвивати уяву. Перенасичення зайвими знаннями не приносить жодної користі.
Я знаю багато людей у світі, котрі мають відмінні знання, проте вони не знають як ними користуватись,
– додав бізнесмен.
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Хто такий Джек Ма?
- китайський підприємець, засновник Alibaba Group;
- найбагатша людина Китаю та 18-та найбагатша людина у світі;
- станом на 2019 рік його статки оцінюються в 39,1 мільярда американських доларів.