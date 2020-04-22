Единовременная выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена, – Минобразования

В Украине приостановят единовременные выплаты молодым учителям на 2020 год в связи с изменениями в государственный бюджет. В Минобразования обещали восстановить эту программу после карантина.

Такую информацию во время брифинга сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, сообщает 24 канал.

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Что известно о программе единовременного пособия молодым учителям

В начале марта Кабинет Министров направил в регионы субвенцию в размере 1 миллиарда 553 миллионов гривен для выплаты надбавок более 73 тысячам учителей со стажем до 10 лет.

В 2020 году они должны были бы получить по 21 020 гривен разовой ежегодной помощи. Однако в обновленном "антикризисном" бюджете на 2020 год обещанных ранее еще правительством Гончарука "подъемных" нет.

Председатель комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак несколько ранее подтвердил, что "эта программа срезана полностью", но она будет первой, на которую вернут деньги из стабилизационного фонда после карантина.

Как повлияет урезание бюджета на зарплату учителей?

Бюджет Минобразования был сбалансирован в 2020 году. Он содержит расходы потребления и расходы развития. Расходы потребления, в частности, образовательная субвенция, ни на одну гривну не уменьшились.



Так, учителя, будут получать среднюю заработную плату. Выплата воспитателям детсадов, в свою очередь, происходит из местных бюджетов.



Какие расходы из бюджета больше всего сократили из-за коронавирусного кризиса / Инфографика 24 канала