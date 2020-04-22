Одноразова виплата молодим вчителям на 2020 рік призупинена, – Міносвіти

В Україні призупинять одноразові виплати молодим вчителям на 2020 рік у зв'язку зі змінами до державного бюджету. В Міносвіти обіцяли відновити цю програму після карантину.

Таку інформацію під час брифінгу повідомила виконуюча обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про програму одноразової допомоги молодим вчителям

На початку березня Кабінет Міністрів направив у регіони субвенцію в розмірі 1 мільярд 553 мільйони гривень для виплати надбавок понад 73 тисячам вчителів зі стажем до 10 років.

У 2020 році вони мали б отримати по 21 020 гривень разової щорічної допомоги. Однак в оновленому "антикризовому" бюджеті на 2020 рік обіцяних раніше ще урядом Гончарука "підйомних" немає.

Голова комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак дещо раніше підтвердив, що "ця програма зрізана повністю", але вона буде першою, на яку повернуть гроші зі стабілізаційного фонду після карантину.

Як вплине урізання бюджету на зарплату вчителів? Бюджет Міносвіти був збалансований у 2020 році. Він містить видатки споживання і видатки розвитку. Видатки споживання, зокрема, освітня субвенція на жодну гривню не зменшилася.



Так, учителі, отримуватимуть середню заробітну плату. Виплата вихователям дитсадків, своєю чергою, відбувається з місцевих бюджетів.



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