Міносвіти рекомендує директорам шкіл укласти строкові договори з вчителями-пенсіонерами: деталі

Міністерство освіти та науки України рекомендує керівникам середніх шкіл до 30 квітня попередити вчителів-пенсіонерів про обов'язковість укладення строкового договору про роботу. З усіма педагогами, які погодяться, треба підписати угоду терміном на один рік до 30 квітня 2020 року.

Укладення договорів з вчителями, які досягли пенсійного віку є обов'язковим, згідно з законом про середню освіту, пише пресслужба МОН.

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Якщо вчитель пенсійного віку, але є професіоналом своєї справи, то школа, учні, батьки, загалом система освіти завжди будуть зацікавлені у ньому. Тому я сподіваюсь, що керівники шкіл поставляться з усією відповідальністю до організації зрозумілого та чесного процесу переведення вчителів-пенсіонерів на строкові договори,

– розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій.

Після закінчення однорічного договору наступні договори можуть укладатись із вчителями-пенсіонерами та на більш тривалий період – до 3 років.

Скільки разів можна буде продовжувати договір?Необмежену кількість. Допоки вчитель працює якісно та сумлінно, переукладати договір із ним буде вигідно. Рішення про продовження співпраці після закінчення першого строкового договору директор навчального закладу буде приймати самостійно.

Зміна зарплати

У разі переведення на строкові договори розмір заробітної плати вчителів-пенсіонерів не може бути змінено. Зберігаються також щорічна відпустка та інші права вчителя.

Відмова від переходу на контракт

Якщо вчителі-пенсіонери не дадуть згоди на підписання трудової угоди до 1 липня 2020 року, то будуть звільнені з навчального закладу.

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Скільки в Україні педагогів-пенсіонерів?Загалом в українських школах працюють понад 400 тисяч вчителів, близько 16% з них досягли пенсійного віку.