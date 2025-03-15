Не заведет ли вас "на манивци" слово "ґедзунок": значения этих и других слов вас удивят
В украинском языке есть немало слов, которые мало используют и их значение не знают. А зря, потому что они имеют свое уникальное звучание.
В украинском языке есть немало слов, которые вы не слышали. 24 Канал предлагает вам подборку слов, которые вас удивят, ссылаясь на тикток @show_rami.
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А вы слышали этих украинских 5 слов
Конечно, мы не можем знать все слова украинского языка – а их более 250 тысяч. Но постоянно пополнять и обогащать свою речь, разнообразить ее интересными словами – вполне возможно.
Вот вам подборка слов, которые обогатят вашу речь, их, возможно, вы не слышали.
"Ґедзунок" – навык или умение, а еще – мастерство.
"Манівці" – обходной путь. Есть и выражение "говорить окольными путями" – обходить главную тему.
"Виднокол" – часть земной поверхности, которую видно – горизонт.
"Цмулити" – пить с наслаждением – смаковать напиток.
"Дзигар" – часы. Хотя на диалектах так еще называют сигарету: "цигарка – дзиґар".
Красиво же звучат! Какие слова есть в ваших разговорах, а какие слышали впервые?
Знаете ли значение этих слов: смотрите видео
Эти слова использовались и в литературе:
"Треба на хитрощі, коли ґедзунку не достає";
"Чого це ти, Лукино, вертаєшся додому манівцем? - спитався Улас (Иван Нечуй-Левицкий)";
"Пізно вже, – каже панич, дивлячись на невеличкі дзиґарі (Панас Мирний)";
"А черниця п'є – не нап'ється. – Вона, мабуть, вже цілісіньке відерце вицмулила, – кажу, – та все цмулить (Марко Вовчок)";
"Потемніли видноколи, Скрізь таке, хоч в очі стрель (Павел Грабовський)".
Вы будете удивлены, но в украинском языке нет слова подшипник. И мы рассказали, как правильно называть эту маленькую и важную деталь.
Узнавайте новые слова и их значение – говорите разнообразно на украинском языке!