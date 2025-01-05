Украинцы уже получают средства в рамках программы "еКнига"

В Украине 18-летние граждане могут получить почти тысячу гривен на покупку книг. Средства уже "полетели" на счета первых заявителей.

На программу "еКнига" подали заявки уже более 50 тысяч восемнадцатилетних украинцев. Первые заявители уже получили свои выплаты, отмечает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт книги.

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Как получить деньги на книги

"еКнига" – программа государственной поддержки в размере 908 гривен на покупку книг (в бумажном, электронном и аудиоформатах) для 18-летних украинцев.

Чтобы воспользоваться программой, нужно:

установить приложение Дия на смартфон;

открыть специальный счет Дия.Картки для еКниги в одном из банков-участников программы;

подать заявление в приложении Дия.

Список книжных магазинов, в которых можно приобрести книги, доступен по ссылке.

Проект реализует Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским институтом книги.

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