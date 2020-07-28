Новый глава Института, занимающийся закупкой учебников, работал с Табачником
Исполняющим обязанности директора Института модернизации содержания образования стал Евгений Баженков, который работал в МОН с Табачником. Кроме того, он ранее фигурировал в деле хищения имущества Фонда социального страхования.
На сайте института Евгения Баженова уже отметили исполняющим обязанности директора. Однако приказа о назначении пока нет в доступе, сообщает сайт Новой украинской школы.
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Перед Баженковим Институт модернизации содержания образования возглавлял Константин Трушковский.
Что известно про Евгения Баженкова
- Баженкова уволили с должности директора Фонда социального страхования в мае 2018 года. Основанием для увольнения стало его решение о смене формы собственности с государственной на частную 71 объекта фонда.
- В ноябре 2019 года суд отменил решение правления фонда об увольнении Баженкова. После этого частный нотариус записал его в госреестре, как директора фонда. Тогда Минсоцполитики обжаловал такое решение нотариуса в Минюсте, который отменил обновления Баженкова на посту.
- Также Баженков работал в Министерстве образования и науки, когда его возглавлял Дмитрий Табачник.
- С мая 2011 до декабря 2012 он возглавлял там департамент взаимодействия с центральными органами исполнительной власти, средствами массовой информации и общественными организациями.
- Впоследствии до июня 2014 года был в МОН председателем комитета по физическому воспитанию и спорту.
- После этого работал в аппарате генерального прокурора и заместителем министра молодежи и спорта.
Баженков (крайний справа) и Дмитрий Табачник / Фото spartak.org.ua
Что известно об Институте модернизации содержания образования?
Это учреждение, подведомственное Министерству образования, в частности занимается разработкой и проведением конкурсов учебников для школ. Его образовали в 2014 году.
В 2018 году институт провалил сроки печати учебников для первоклашек Новой украинской школы. После этого тогдашняя руководительница МОН Лилия Гриневич начала реформу учреждения.
В июле 2019-го был создан Украинский институт развития образования, который должен постепенно взять на себя функции ІМЗО – в частности речь идет о разработке школьных учебников.