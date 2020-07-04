Никаких тесных отношений с Табачником не было, – Шкарлет
Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет опроверг информацию о тесной дружбе с министром образования в правительстве Азарова Дмитрием Табачником. Сейчас Табачник – во всеукраинском розыске.
Шкарлет говорит, что работал со всеми министрами
Шкарлет отмечает, что с Табачником, как и с его заместителем Евгением Сулимой, общался исключительно по работе. Об этом глава МОН сообщил в интервью изданию LB.ua.
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Шкарлет отметил: на должности ректора Черниговского национального технологического университета был вынужден работать со всеми министрами образования.
Не было никаких тесных отношений. Есть фотография с Табачником, которую сейчас вытащили. Слушайте, у меня есть и с Лилией Гриневич фотография, сделанная, когда она мне вручала государственную премию. Почему ее не показали? У меня есть с Сергеем Квитом фотография, как он приехал в наш университет, сидел со мной за одним столом, выступал перед студентами, жал мне руку,
– рассказал Шкарлет.
Шкарлета связывают с Табачником
Поводом к разговорам о дружеских отношениях между действующим и.о. министра и Табачником стала фотография, на которой Табачник вручает Шкарлету награду. Речь идет о почетном звании "Заслуженный деятель науки и техники Украины". Приказ о награде подписал в 2012 году тогдашний президент Виктор Янукович.
По информации СМИ, в 2011 году Шкарлет вместе с Табачником посетили Всемирный экономический форум в Лондоне. Также министр правительства Азарова неоднократно ставил ректора ЧНТУ в пример другим руководителям вузов.
Кто такой Дмитрий Табачник?
– Член Политсовета Партии регионов.
– Народный депутат Украины 3-го и 6-го созыва.
– Глава Администрации Президента Украины (1994 – 1996).
– Вице-премьер-министр Украины (в правительствах Виктора Януковича, 2002 – 2003, 2006 – 2007).
– С 2010 года — министр образования и науки в правительстве Николая Азарова.
– 23 февраля 2014 года уволен постановлением Верховной Рады Украины.
– Находится во всеукраинском розыске. Скрывается в России.
Что известно о назначении Сергея Шкарлета
- 25 июня Сергей Шкарлет стал временным исполняющим обязанности министра образования и науки.
- Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что это назначение – с испытательным сроком.
- Еще 18 июня под Верховной Радой протестовали против кандидатуры Шкарлета. Большинство участников акции представляли именно научные круги.
- Одной из причин протеста было обвинение Шкарлета в плагиате. Ученые выступали против того, чтобы такой человек возглавлял МОН.
- Кроме того, были и обвинения в злоупотреблениях. Дело в том, что Черниговский национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд машину за 1,5 миллиона гривен.
- 30 июня ученые и студенты снова вышли на протест. На этот раз против Сергея Шкарлета они выступили под стенами Кабинета Министров Украины.