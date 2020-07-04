Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет опроверг информацию о тесной дружбе с министром образования в правительстве Азарова Дмитрием Табачником. Сейчас Табачник – во всеукраинском розыске.

Шкарлет говорит, что работал со всеми министрами

Шкарлет отмечает, что с Табачником, как и с его заместителем Евгением Сулимой, общался исключительно по работе. Об этом глава МОН сообщил в интервью изданию LB.ua.

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Шкарлет отметил: на должности ректора Черниговского национального технологического университета был вынужден работать со всеми министрами образования.

Не было никаких тесных отношений. Есть фотография с Табачником, которую сейчас вытащили. Слушайте, у меня есть и с Лилией Гриневич фотография, сделанная, когда она мне вручала государственную премию. Почему ее не показали? У меня есть с Сергеем Квитом фотография, как он приехал в наш университет, сидел со мной за одним столом, выступал перед студентами, жал мне руку,

– рассказал Шкарлет.

Шкарлета связывают с Табачником

Поводом к разговорам о дружеских отношениях между действующим и.о. министра и Табачником стала фотография, на которой Табачник вручает Шкарлету награду. Речь идет о почетном звании "Заслуженный деятель науки и техники Украины". Приказ о награде подписал в 2012 году тогдашний президент Виктор Янукович.

По информации СМИ, в 2011 году Шкарлет вместе с Табачником посетили Всемирный экономический форум в Лондоне. Также министр правительства Азарова неоднократно ставил ректора ЧНТУ в пример другим руководителям вузов.

Кто такой Дмитрий Табачник?

– Член Политсовета Партии регионов.

– Народный депутат Украины 3-го и 6-го созыва.

– Глава Администрации Президента Украины (1994 – 1996).

– Вице-премьер-министр Украины (в правительствах Виктора Януковича, 2002 – 2003, 2006 – 2007).

– С 2010 года — министр образования и науки в правительстве Николая Азарова.

– 23 февраля 2014 года уволен постановлением Верховной Рады Украины.

– Находится во всеукраинском розыске. Скрывается в России.

Что известно о назначении Сергея Шкарлета