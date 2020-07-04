Новоназначенный глава МОН Сергей Шкарлет пока не собирается расставаться с креслом министра. Однако, по его словам, он "спокойно уйдет", если скажут, что он уже наработался.

В то же время Шкарлет подчеркнул, что не сомневается, что доработает до 2021 года. Об этом он сказал в интервью изданию Lb.

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Он отметил, что будет работать "столько, сколько будет времени".

Сколько будет мне доверено, отведено, столько я и отработаю. Если мне скажут: "Шкарлет, ты уже наработался, иди", я спокойно уйду,

– заявил Шкарлет.

Новый глава МОН добавил, что не собирается возвращаться в университет, где ранее работал ректором. Хотя не отказывается занимать должность профессора.

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