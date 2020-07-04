Если скажут, что наработался, то я спокойно уйду, – Шкарлет о своей отставке
Новоназначенный глава МОН Сергей Шкарлет пока не собирается расставаться с креслом министра. Однако, по его словам, он "спокойно уйдет", если скажут, что он уже наработался.
В то же время Шкарлет подчеркнул, что не сомневается, что доработает до 2021 года. Об этом он сказал в интервью изданию Lb.
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Он отметил, что будет работать "столько, сколько будет времени".
Сколько будет мне доверено, отведено, столько я и отработаю. Если мне скажут: "Шкарлет, ты уже наработался, иди", я спокойно уйду,
– заявил Шкарлет.
Новый глава МОН добавил, что не собирается возвращаться в университет, где ранее работал ректором. Хотя не отказывается занимать должность профессора.
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Что нужно знать о Сергее Шкарлете: главное
- был преданным членом Партии регионов, а после революции перебежал в БПП;
- за университетские деньги купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов;
- плагиатор, который свою монографию "слепил" из текстов чужого авторства;
- получал награды от Табачника;
- его кандидатуру продвигают ректоры университетов, которые хотят сворачивания образовательных реформ;
- он выступает за "переосмысление" ВНО, фактически его отмену;
- назначение Шкарлета не поддержал профильный комитет Верховной Рады Украины.