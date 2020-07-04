Новопризначений очільник МОН Сергій Шкарлет наразі не збирається прощатися з кріслом міністра. Однак, за його словами, він "спокійно піде", якщо скажуть, що він вже напрацювався.

Водночас Шкарлет наголосив, що не сумнівається, що допрацює до 2021 року. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Lb.

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Він зазначив, що працюватиме "стільки, скільки буде часу".

Скільки буде мені довірено, відведено, стільки я і відпрацюю. Якщо мені скажуть: "Шкарлет, ти вже напрацювався, йди", я спокійно піду,

– заявив Шкарлет.

Новий очільник МОН додав, що не збирається повертатися до університету, де раніше працював ректором. Хоча не відмовляється обіймати посаду професора.

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