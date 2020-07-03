Шкарлета призначили з випробувальним терміном, – Шмигаль
Сергій Шкарлет має випробувальний термін на посаді виконувача обов'язків міністра освіти та науки. За цей час він має можливість себе проявити.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC. За його словами, Шкарлету дається традиційний 3-місячний строк для того, щоб ознайомитись з ситуацією.
До слова Шкарлет почав роботу в МОН з цензурування новини про себе: фотодоказ
"Виконання обов'язків міністра освіти і науки – це шанс для кандидата проявити себе, показати стратегію, філософію, навички та професіоналізм", – сказав голова уряду.
Прем'єр-міністр переконує, що Зеленський ніколи на нього не тисне, так було й під час призначення Шкарлета. Його висунули ректори, як одного з кандидатів на посаду міністра освіти і науки.
Йому давали відповідну характеристику, у нас було декілька зустрічей – формальна співбесіда і розмова про філософію та стратегію розвитку освіти та науки України. Абсолютно в чоловіка добре, ясне бачення, він має відповідний менеджерський досвід,
– пояснив Шмигаль.
Він додав, якщо міністр або виконувач обов'язків міністра не відповідатиме посаді, то можна і не чекати 3 місяці.
Що відомо про Шкарлета
- 25 червня його призначили в Міністерство освіти й науки. Сергій Шкарлет став тимчасовим виконувачем обов'язки міністра.
- Ще 18 червня під Верховною Радою протестували проти його призначення. Більшість учасників акції представляли саме наукові кола – профільний напрямок, за яким збиралися закріпити Сергія Шкарлета.
- Однією з причин протесту було звинувачення Шкарлета в плагіаті. Науковці виступали проти того, аби така людина очолювала МОН.
- Крім того, були й звинувачення в зловживаннях. Річ у тім, що Чернівецький національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб автівку за 1,5 мільйона гривень.
- 30 червня науковці й студенти знову вийшли на протест. Цього разу проти Сергія Шкарлета вони виступили під стінами Кабінету Міністрів України.