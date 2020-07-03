Сергій Шкарлет має випробувальний термін на посаді виконувача обов'язків міністра освіти та науки. За цей час він має можливість себе проявити.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC. За його словами, Шкарлету дається традиційний 3-місячний строк для того, щоб ознайомитись з ситуацією.

До слова Шкарлет почав роботу в МОН з цензурування новини про себе: фотодоказ

"Виконання обов'язків міністра освіти і науки – це шанс для кандидата проявити себе, показати стратегію, філософію, навички та професіоналізм", – сказав голова уряду.

Прем'єр-міністр переконує, що Зеленський ніколи на нього не тисне, так було й під час призначення Шкарлета. Його висунули ректори, як одного з кандидатів на посаду міністра освіти і науки.

Йому давали відповідну характеристику, у нас було декілька зустрічей – формальна співбесіда і розмова про філософію та стратегію розвитку освіти та науки України. Абсолютно в чоловіка добре, ясне бачення, він має відповідний менеджерський досвід,

– пояснив Шмигаль.

Він додав, якщо міністр або виконувач обов'язків міністра не відповідатиме посаді, то можна і не чекати 3 місяці.

Що відомо про Шкарлета