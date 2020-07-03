У Сергея Шкарлета испытательный срок на должности исполняющего обязанности министра образования и науки. За это время у него есть возможность себя проявить.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью BBC. По его словам, Шкарлету дается традиционный трехмесячный срок для того, чтобы ознакомиться с ситуацией.

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"Исполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс для кандидата проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм", – сказал глава правительства.

Премьер-министр убеждает, что Зеленский никогда на него не давит, так было и во время назначения Шкарлета. Его выдвинули в ректоры, как одного из кандидатов на должность министра образования и науки.

Ему давали соответствующую характеристику, у нас было несколько встреч – формальное собеседование и разговор о философии и стратегии развития образования и науки Украины. Абсолютно у мужчины хорошо, ясное видение, он имеет соответствующий менеджерский опыт,

– объяснил Шмыгаль.

Он добавил, если министр или исполняющий обязанности министра не будет отвечать должности, то можно и не ждать 3 месяца.

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