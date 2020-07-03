Шкарлета назначили с испытательным сроком, – Шмыгаль
У Сергея Шкарлета испытательный срок на должности исполняющего обязанности министра образования и науки. За это время у него есть возможность себя проявить.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью BBC. По его словам, Шкарлету дается традиционный трехмесячный срок для того, чтобы ознакомиться с ситуацией.
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"Исполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс для кандидата проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм", – сказал глава правительства.
Премьер-министр убеждает, что Зеленский никогда на него не давит, так было и во время назначения Шкарлета. Его выдвинули в ректоры, как одного из кандидатов на должность министра образования и науки.
Ему давали соответствующую характеристику, у нас было несколько встреч – формальное собеседование и разговор о философии и стратегии развития образования и науки Украины. Абсолютно у мужчины хорошо, ясное видение, он имеет соответствующий менеджерский опыт,
– объяснил Шмыгаль.
Он добавил, если министр или исполняющий обязанности министра не будет отвечать должности, то можно и не ждать 3 месяца.
Что известно о Шкарлете
- 25 июня его назначили в Министерство образования и науки. Сергей Шкарлет стал временным исполняющим обязанности министра.
- 18 июня под Верховной Радой протестовали против его назначения. Большинство участников акции представляли именно научные круги – профильное направление, по которому собирались закрепить Сергея Шкарлета.
- Одной из причин протеста было обвинение Шкарлета в плагиате. Ученые выступали против того, чтобы такой человек возглавлял МОН.
- Кроме того, были и обвинения в злоупотреблениях. Дело в том, что Черновицкий национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд машину за 1,5 миллиона гривен.
- 30 июня ученые и студенты снова вышли на протест. На этот раз против Сергея Шкарлета они выступили под стенами Кабинета Министров Украины.