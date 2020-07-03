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Вступительная кампания 2020: даты приема документов и условия поступления
25 июня , 17:31 Вступительная кампания 2020: даты приема документов и условия поступления
Ігор Саджениця
ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
23 июня , 19:10 ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
Альона Захарова
Аналоги ВНО: как школьники сдают экзамены в разных странах мира
17:08, 2 июля Аналоги ВНО: как школьники сдают экзамены в разных странах мира
ВНО по украинскому языку и литературе 2020: опубликованы правильные ответы
13:08, 1 июля ВНО по украинскому языку и литературе 2020: опубликованы правильные ответы
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За пробное ВНО с 1 июля начинают возвращать деньги: как их получить
11:41, 1 июля За пробное ВНО с 1 июля начинают возвращать деньги: как их получить
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