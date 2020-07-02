Шкарлет начал работу в МОН с цензурирования новости о себе: фотодоказательство
На сайте Министерства образования изменили новость о назначении Сергея Шкарлета на должность исполняющего обязанности министра. Из новости, опубликованной 25 июня, удалили кусок текста.
В частности, убрали часть, в которой говорилось о том, что для назначения Шкарлета Кабмин создал в МОН дополнительную должность заместителя, передает 24 канал.
Ранее На сайте правительства зарегистрировали петицию за отставку Шкарлета
Для этого Кабмин добавил еще одну ставку заместителя министра в штатное расписание МОН, ведь только с этой должности можно назначать в.и.о. Отныне в МОН 7 штатных единиц заместителей Министра и государственный секретарь,
– говорилось в удаленном фрагменте.
Так было раньше / Скриншот из сайта МОН
Так было раньше / Скриншот из сайта МОН
Так новость выглядит сейчас / Скриншот из сайта МОН
Интересно, что в фейсбуке ведомства неугодные строки убрать пока не успели.
А вот сообщение в фейсбуке отредактировать не успели / Скриншот из соцсети
Новый исполняющий обязанности главы МОН Сергей Шкарлет известен тем, что он:
- был преданным членом Партии регионов, а после революции перебежал в БПП;
- за университетские деньги купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов;
- плагиатор, который свою монографию "слепил" из текстов чужого авторства;
- радостно получал награды от Табачника;
- его кандидатуру продвигают ректоры университетов, которые хотят сворачивания образовательных реформ;
- он выступает за "переосмысление" ВНО, фактически его отмену;
- назначение Шкарлета не поддержал профильный комитет Верховной Рады Украины.