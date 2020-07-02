На сайте Министерства образования изменили новость о назначении Сергея Шкарлета на должность исполняющего обязанности министра. Из новости, опубликованной 25 июня, удалили кусок текста.

В частности, убрали часть, в которой говорилось о том, что для назначения Шкарлета Кабмин создал в МОН дополнительную должность заместителя, передает 24 канал.

Ранее На сайте правительства зарегистрировали петицию за отставку Шкарлета

Для этого Кабмин добавил еще одну ставку заместителя министра в штатное расписание МОН, ведь только с этой должности можно назначать в.и.о. Отныне в МОН 7 штатных единиц заместителей Министра и государственный секретарь,

– говорилось в удаленном фрагменте.



Так было раньше / Скриншот из сайта МОН



Так было раньше / Скриншот из сайта МОН



Так новость выглядит сейчас / Скриншот из сайта МОН

Интересно, что в фейсбуке ведомства неугодные строки убрать пока не успели.



А вот сообщение в фейсбуке отредактировать не успели / Скриншот из соцсети

Новый исполняющий обязанности главы МОН Сергей Шкарлет известен тем, что он: