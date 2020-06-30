На сайте правительства зарегистрировали петицию за отставку Шкарлета
Студенческое сообщество требует отставку исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета. Общественная организация "Украинские студенты за свободу" создала на сайте правительства соответствующую петицию. Сейчас ее подписали 57 человек из 25 тысяч необходимых.
Петиция за отставку Шкарлета
Студенты протестуют против назначения Шкарлета временным главой Министерства образования и науки, сообщает 24 канал.
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Поэтому председатель общественной организации "Украинские студенты за свободу" Даниил Лубкин 26 июня создал на сайте Кабинета Министров петицию, в которой требует отставку Сергея Шкарлета.
В тексте петиции говорится, что новый глава министерства
- был преданным членом Партии регионов, после революции перебежал в БПП;
- за университетские деньги купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов;
- плагиатор, который свою монографию "слепил" из текстов чужого авторства;
- радушно получал награды от Табачника;
- его кандидатуру продвигают ректоры университетов, которые хотят свертывания образовательных реформ;
- он выступает за "переосмысление" ВНО, фактически его отмену;
- Шкарлета не поддержал профильный комитет Верховной Рады Украины.
На 30 июня петицию подписали 57 человек из 25 тысяч необходимых.
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Протесты против назначения Шкарлета
- 30 июня прошла всеукраинская акция #СтопШкарлет. В частности, активисты пришли в Кабинет Министров с требованием отправить Шкарлета в отставку.
- Они отмечали, что к протесту можно присоединиться в других городах Украины: Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Кропивницком, Луцке, Одессе, Северодонецке, Харькове, Тернополе, Чернигове и Черновцах.
- В ОО "Украинские студенты за свободу" заявили, что это только начало "борьбы за лучшее образование в Украине". При необходимости акции будут проводить чаще и масштабнее.