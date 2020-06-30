На сайте правительства зарегистрировали петицию за отставку Шкарлета / Фото из открытых источников

Студенческое сообщество требует отставку исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета. Общественная организация "Украинские студенты за свободу" создала на сайте правительства соответствующую петицию. Сейчас ее подписали 57 человек из 25 тысяч необходимых.