Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. Новый глава министерства известен своей поддержкой президента-беглеца Виктора Януковича и скандалом с плагиатом в научных работах.

Сергея Шкарлета назначили временным главой Министерства образования и науки Украины на заседании правительства 25 июня, сообщает 24 канал.

Этому предшествовало Постановление о назначении Шкарлета министром образования внесли в Раду: что о нем известно

Согласно решению Кабмина, Сергей Шкарлет стал заместителем министра образования. Его также назначили исполняющим обязанности министра.

К слову, 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования. А в Киеве прошли акции протеста против такого назначения.

Обратите внимание! До сих пор временной исполняющей обязанности министра образования и науки с 25 марта 2020 года была Любомира Мандзий.

Что известно про Сергея Шкарлета: кратко