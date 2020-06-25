Правительство назначило Шкарлета исполняющим обязанности министра образования
Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. Новый глава министерства известен своей поддержкой президента-беглеца Виктора Януковича и скандалом с плагиатом в научных работах.
Сергея Шкарлета назначили временным главой Министерства образования и науки Украины на заседании правительства 25 июня, сообщает 24 канал.
Этому предшествовало Постановление о назначении Шкарлета министром образования внесли в Раду: что о нем известно
Согласно решению Кабмина, Сергей Шкарлет стал заместителем министра образования. Его также назначили исполняющим обязанности министра.
К слову, 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования. А в Киеве прошли акции протеста против такого назначения.
Что известно про Сергея Шкарлета: кратко
- Ему 47 лет.
- В 2010 году Шкарлет стал самым молодым ректором в Украине, возглавив Черниговский национальный технологический университет.
- Баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". По его словам, Виктора Януковича он поддерживал еще с 2004 года.
- В 2015 году выдвигался в местные депутаты от Блока Петра Порошенко.
- В 2000 году Шкарлет защитил кандидатскую диссертацию по специальности предпринимательство, менеджмент и маркетинг в КНЭУ. А в 2008 году – докторскую диссертацию по экономике.
- В июне 2020 года в его двух монографиях и одной статьи обнаружили сплошной плагиат.