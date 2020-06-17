Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки Сергея Шкарлета. Документ зарегистрировали в Раде 17 июня. Кандидат в министры известен своей поддержкой президента-беглеца Виктора Януковича и скандалом с плагиатом в его научных работах.

Соответствующее постановление №3675 пока передано на рассмотрение руководству парламента, говорится на сайте Верховной Рады. Читайте также Еще один Табачник: кто может стать новым министром образования? В то же время текст документа пока отсутствует. К слову, ректора Черниговского государственного технологического университета Сергея Шкарлета называли главным кандидатом на пост министра образования. Что этому предшествовало Ранее Денис Шмыгаль назвал Шкарлета "полным сил, профессиональным человеком, которого уважает научно-ректорская среда". По словам премьера, "он был в пуле возможных кандидатов".

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия 17 июня заявил, что пока не хватает голосов для назначения Шкарлета министром образования. Узнайте больше Экс-регионал и самый молодой ректор: Минобразования может возглавить Сергей Шкарлет Что известно о Сергее Шкарлете: основное Ему 47 лет.

В 2010 году Шкарлет стал самым молодым ректором в Украине, возглавив Черниговский национальный технологический университет.

Тогда же баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов", победил на выборах. По его словам, Виктора Януковича он поддерживал еще с 2004 года.

В 2015 году выдвигался в местные депутаты уже от Блока Петра Порошенко.

В 2000 году Шкарлет защитил кандидатскую диссертацию по специальности предпринимательство, менеджмент и маркетинг в КНЭУ. А в 2008 году – докторскую диссертацию по экономике.

В июне 2020 года в его двух монографиях и одной статье обнаружили сплошной плагиат. Это скопированные и добавленные отрывки из чужих научных работ, в статьях, которые он называет своими.