Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со всеми министрами и кандидатами на такую должность проводит личные собеседования. Исключением не стал и Сергей Шкарлет, который претендует на должность главы Министерства образования и науки Украины.

Ранее со Шкарлетом встретился президент Зеленский, поэтому в СМИ заговорили о том, что "собеседование на должность" с главой государства тот прошел, пишет 24 канал. Однако, на собственном брифинге глава Кабмина Денис Шмыгаль уточнил: сейчас Шкарлет все еще является кандидатом на должность министра образования.

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С господином Шкарлетом мы также знакомы, тоже с ним общались. Некорректно говорить, что он прошел собеседование (с президентом Зеленским – 24 канал). У главы государства была встреча с ректорами, и ректорская среда выдвинула его кандидатуру как потенциального министра образования. После этого состоялся мой с ним разговор в виде и собеседования в том числе,

– уточнил глава правительства.

После этого Шмыгаль добавил: ректор Черниговского технологического университета пока остается одним из тех кандидатов, которые могут занять пост министра образования.

Также Шмыгаль назвал Шкарлета "полным сил, профессиональным человеком, которого уважает научно-ректорская среда".

"Он в пуле, который я рассматриваю как возможных кандидатов", – пояснил Шмыгаль.

Что известно о Сергее Шкарлете: коротко