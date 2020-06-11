Он в пуле кандидатов, – Шмыгаль о Шкарлете, который может возглавить Минобразования
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со всеми министрами и кандидатами на такую должность проводит личные собеседования. Исключением не стал и Сергей Шкарлет, который претендует на должность главы Министерства образования и науки Украины.
Ранее со Шкарлетом встретился президент Зеленский, поэтому в СМИ заговорили о том, что "собеседование на должность" с главой государства тот прошел, пишет 24 канал. Однако, на собственном брифинге глава Кабмина Денис Шмыгаль уточнил: сейчас Шкарлет все еще является кандидатом на должность министра образования.
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С господином Шкарлетом мы также знакомы, тоже с ним общались. Некорректно говорить, что он прошел собеседование (с президентом Зеленским – 24 канал). У главы государства была встреча с ректорами, и ректорская среда выдвинула его кандидатуру как потенциального министра образования. После этого состоялся мой с ним разговор в виде и собеседования в том числе,
– уточнил глава правительства.
После этого Шмыгаль добавил: ректор Черниговского технологического университета пока остается одним из тех кандидатов, которые могут занять пост министра образования.
Также Шмыгаль назвал Шкарлета "полным сил, профессиональным человеком, которого уважает научно-ректорская среда".
"Он в пуле, который я рассматриваю как возможных кандидатов", – пояснил Шмыгаль.
Что известно о Сергее Шкарлете: коротко
- Ему 47 лет. В 2010 году он стал самым молодым ректором в Украине, возглавив Черниговский национальный технологический университет.
- В том же году он баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов" и даже стал депутатом. А в интервью заявлял, что поддерживал Виктора Януковича еще с 2004 года.
- В 2015 году он баллотировался в местные депутаты уже от Блока Петра Порошенко.
- В 2000 году Шкарлет защитил кандидатскую диссертацию по специальности предпринимательство, менеджмент и маркетинг в КНЭУ. Также в 2008 году он защитил докторскую диссертацию по экономике. Однако впоследствии в его двух монографиях и одной статье удалось обнаружить сплошной плагиат. Это скопированные и добавленные отрывки из чужих научных произведений в статьях, которые он называет своими.