Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет может возглавить Министерство образования и науки Украины. По информации СМИ, кандидатуру Шкарлета рекомендовали ректоры вузов на встрече с президентом Зеленским.

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Не вчіть прізвище нового кандидата в міністри освіти. Воно не має значення. Вчіть (чи пригадуйте) ось ці два прізвища – Табачник і Суліма.

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Основне фото скаже вам все. Ноунейм зліва, йому Табачник вручає високу державну нагороду – кандидатура, яку ЗЕ подали ректори українських вишів – про цю зустріч ректорів з президентом можна почитати в новинах за вівторок. Там Зеленський жаліється на кадровий голод. І йому зразу порадили гарний варіант, який:

– в інтерв'ю "Радіо Свобода" в 2010 році натхненно розповідав, що його свідомий вибір з 2004 – Віктор Янукович. Після 2014 це не завадило йому балотуватися від БПП;

– що він любить радянські фільми, особливо "Москва сльозам не вірить";

– говорив на представленні комітету ВР з питань освіти, що йде в міністри, бо освітянин в четвертому поколінні і це основна причина.

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Погана новина – розгублені "слуги" з тих, хто намагається зберігати обличчя, розгублено говорили про тиск з ОП з вимогою голосувати за цього кандидата вже в четвер.

Хороша новина – під вечір, коли новини про чудо-кандидатуру вже заполонили інфопростір, керівник фракції "слуг" повідомив, що з міністром освіти визначаться наступного тижня.

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Так навколо чого об'єдналися ректори, що аж зустрічалися з президентом і принесли свою кандидатуру? Об'єдналися вони проти реформ у вищій освіті і шукали спосіб швидко відкотити все назад, коли у них було все добре, а якісно вчити студентів – було необов'язково. Чого вони хочуть:

скасувати індикативну вартість навчання;

скасувати KPI в оцінці роботи ректорів;

скасувати ЗНО на магістратуру з англійської мови;

скасувати вступ до вишів через ЗНО після коледжів.

Тобто зробити все, як було при Табачнику. Для цього дуже підходить ноунейм з Чернігова, ректор вишу, який ніколи не піднімався в українських рейтингах вище шостого десятка.

Тим часом Суліма (колишній перший заступник Табачника, особисто був присутній під час голосування в Чернігові на виборах ноунейма ректором в 2010) вже дзвонив кільком освітнім експертам і казав: "треба ж налагоджувати співпрацю з ректорами!"

Думай-те.

Автор: Іванна Коберник, співзасновниця ГО "Смарт Освіта", радниця міністра освіти та науки України