Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зі всіма міністрами та кандидатами на таку посаду проводить особисті співбесіди. Виключенням не став і Сергій Шкарлет, що претендує на посаду глави Міністерства освіти і науки України.

Раніше зі Шкарлетом зустрівся президент Зеленський, тому у ЗМІ заговорили про те, що "співбесіду на посаду" із главою держави той пройшов, пише 24 канал. Однак, на власному брифінгу очільник Кабміну Денис Шмигаль уточнив: наразі Шкарлет все ще є кандидатом на посаду міністра освіти.

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З паном Шкарлетом ми також знайомі, теж з ним спілкувалися. Не коректно казати, що він пройшов співбесіду (з президентом Зеленським – 24 канал). У глави держави була зустріч з ректорами і ректорське середовище висунуло його кандидатуру, як потенційного міністра освіти. Після цього відбулася моя з ним розмова у вигляді й співбесіди у тому числі,

– уточнив глава уряду.

Після цього Шмигаль додав: ректор Чернігівського технологічного університету наразі залишається одним з тих кандидатів, які потенційно можуть обійняти посаду міністра освіти.

Також Шмигаль назвав Шкарлета "повним сил, професійним чоловіком, якого поважає науково-ректорське середовище".

"Він є в пулі, який я розглядаю, як можливих кандидатів", – пояснив Шмигаль.

Що відомо про Сергія Шкарлета: коротко