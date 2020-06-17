Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту проєкт постанови про призначення міністром освіти і науки Сергія Шкарлета. Документ зареєстрували у Раді 17 червня. Кандидат у міністри відомий своєю підтримкою президента-втікача Віктора Януковича та скандалом з плагіатом у його наукових роботах.

Відповідна постанова №3675 наразі передана на розгляд керівництву парламенту, йдеться на сайті Верховної Ради. Читайте також Ще один Табачник: хто може стати новим міністром освіти? Водночас текст документа поки що відсутній. До слова, ректора Чернігівського державного технологічного університету Сергія Шкарлета називали головним кандидатом на посаду міністра освіти. Що цьому передувало Раніше Денис Шмигаль назвав Шкарлета "повним сил, професійним чоловіком, якого поважає науково-ректорське середовище". За словами прем’єра, "він був у пулі можливих кандидатів".

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія 17 червня заявив, що наразі не вистачає голосів для призначення Шкарлета міністром освіти. Дізнайтеся більше Ексрегіонал і наймолодший ректор: Міносвіти може очолити Сергій Шкарлет Що відомо про Сергія Шкарлета: основне Йому 47 роки.

У 2010 році Шкарлет став наймолодшим ректором в Україні, очоливши Чернігівський національний технологічний університет.

Тоді ж балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів", переміг на виборах. За його словами, Віктора Януковича він підтримував ще з 2004 року.

У 2015 році висувався у місцеві депутати вже від Блоку Петра Порошенка.

У 2000 році Шкарлет захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю підприємництво, менеджмент та маркетинг у КНЕУ. А у 2008 році – докторську дисертацію з економіки.

У червні 2020 року у його двох монографіях та одній статті виявили суцільний плагіат. Це копійовані і додані шматки з чужих наукових доробків, у статтях, які він називає своїми.